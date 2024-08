Faúndez incluirá en el presupuesto de 2025 el parque de bomberos de Toro y pide responsabilidad a oposición

ZAMORA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha comprometido a incluir en el presupuesto provincial de 2025 la obra del parque de bomberos de Toro y ha pedido responsabilidad a la oposición municipal para facilitar la tramitación.

Todo, después de que en el pleno celebrado el jueves en el Ayuntamiento afectado se rechazara la propuesta de ceder a la Diputación, mediante una mutación demanial subjetiva, los terrenos elegidos para levantar las instalaciones.

En la citada sesión plenaria, los grupos del PSOE, Nos Movemos por Toro, Futuro y Zamora Sí, que suman nueve de los trece concejales, se mostraron en contra de esta fórmula que implica que la propiedad pase a manos de la Diputación y dejaron solo al equipo de Gobierno en minoría, compuesto por cuatro concejales del Partido Popular y liderado por su alcalde, Rafael González.

Ante esta circunstancia, Faúndez ha ofrecido la citada rueda de prensa para aclarar que la fórmula de la mutación demanial subjetiva está condicionada por una serie de requisitos. Entre ellos, el presidente de la Diputación ha destacado que, si el parque no se construye en cinco años, la parcela revertirá al Ayuntamiento, lo mismo que si los terrenos dejan de utilizarse como espacio para los bomberos en un plazo de treinta años.

Faúndez ha criticado la postura de la oposición y ha explicado que esta fórmula se utiliza en los pueblos que ceden terrenos para la construcción de centros de salud. Incluso, la propia Diputación ha usado esa vía para entregarle a la Junta el control de las instalaciones donde se ubica el hub tecnológico de la Aldehuela, en Zamora. "Y el portavoz socialista de Toro, Carlos Rodríguez, que también es diputado provincial, votó a favor de eso", ha aclarado el mandatario.

En todo caso, Faúndez ha confiado en que la oposición se lo piense, de ahí que los 800.000 euros que costará el nuevo parque de bomberos de Toro aparecerán reflejados en el presupuesto provincial para 2025. Ahora bien, el presidente ha deslizado que, si en mayo o junio del próximo ejercicio no está lanzada la licitación, ese dinero no podría ejecutarse según lo previsto y podría perderse.

"El compromiso es claro y, si tenemos los terrenos, habrá un nuevo parque de bomberos en Toro; si no, no podremos", ha insistido Faúndez, que ha utilizado una comparación con el presidente del Gobierno para asegurar que su palabra "va a misa". "Yo no soy Pedro Sánchez Castejón", ha zanjado.