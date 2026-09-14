El Festicárcel de Segovia se celebrará este fin de semana con siete espectáculos de circo, magia y teatro

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (derecha) con el mago Iván Asendo. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado una nueva edición de Festicárcel, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre, con siete espectáculos de teatro, magia o circo, dirigidos a público familiar.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha presentado este lunes, 14 de septiembre, la cita que pretende "acercar la cultura a la infancia y convertirla en herramienta de aprendizaje y desarrollo" desde el espacio de la Cárcel-Centro de Creación.

En este sentido, ha subrayado que el teatro "favorece la empatía y el pensamiento crítico" y cuenta "con el valor de compartir una historia en directo en un mismo espacio", mientras sobre el circo ha asegurado que "transmite valores como el esfuerzo, la paciencia, la coordinación, la confianza en uno mismo y el trabajo en equipo".

Igualmente, el concejal de Cultura ha puesto en valor también la magia, tercera disciplina de este programa, y ha recordado que esta "despierta la curiosidad y la capacidad de hacerse preguntas" entre el público.

Así, esta combinación contribuye a "construir una ciudad más vinculada a la cultura desde la infancia", ha aseverado para reivindicar esta propuesta cultural que engloba espectáculos familiares de gran impacto visual y puestas en escena de carácter teatral y cabaretero, todas con entrada libre hasta completar el aforo.

La programación comenzará este viernes, 18 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Patio Grande, con Trotamundos y su espectáculo 'Historias de un Baúl', protagonizado por Fidel y Capulita, dos personajes circenses que recorren la vida con un antiguo baúl a cuestas.

A las 21.00 horas, Iván Asenjo presentará en la sala Julio Michel su espectáculo 'Atrévete', en el que una mirilla invita al público a observar efectos imposibles en una propuesta que combina apariciones, desapariciones, teletransportes y grandes ilusiones de impacto.

El sábado 19, a las 12.30 horas, el Patio de los Árboles acogerá la propuesta de José Alúa, un espectáculo de magia cómica para público familiar que combina magia, danza, humor y ventriloquía. Posteriormente, a las 18.00 horas, en la Sala Expresa, Roxi presentará 'Malabarian', la historia de un artista de circo clásico que contrata a un ayudante temporal para evitar suspender su función.

La jornada continuará a las 20.30 horas en el Patio Grande con Indeleble y su 'Magic Show', a cargo de los ilusionistas internacionales Flash Tontostoi y Kathrina Borther, que ofrecerán al público trucos sorprendentes y llenos de riesgo.

La última jornada, el domingo 20, comenzará a las 12.30 horas en el Patio Grande con Robin Ventura y '¡Menudos Piratas!', un espectáculo familiar en el que los más pequeños se convertirán en protagonistas junto a dos piratas.

El cierre de esta segunda edición del festival correrá a cargo de Psikario, a las 18.30 horas, con una propuesta de clown protagonizada por dos payasos, una estructura de hierro y un pulpo, en la que dos montadores se afanan en levantar una vieja atracción de feria.

El concejal de Cultura ha destacado que Festicárcel consolida la apuesta municipal por acercar las artes escénicas a públicos diversos y, en concreto, aprovecha la "singularidad" de los espacios de la Cárcel-Centro de Creación para generar un encuentro entre artistas y espectadores en torno a la magia, el circo, el humor y el clown.