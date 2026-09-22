El I Festival de Música de Autor de Ávila reunirá a doce artistas locales desde este jueves

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la asociación Más Amor al Arte han organizado el I Festival de Música de Autor, una iniciativa que congregará entre este jueves y el sábado a una docena de agrupaciones y artistas locales en la Cubierta Multiusos de la capital abulense, además de rendir homenaje al músico Fernando Carretero Ríos.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, junto con la representante de la asociación, Eva Salinero, ha presentado este martes el certamen, que se desarrollará en el marco del programa de fiestas de Santa Teresa 2026 y que tiene como objetivo dar espacio a la creatividad de los autores.

El festival ha previsto su arranque para este jueves, a las 20.00 horas, con un concierto de rock a cargo de Tangerine Flavour, grupo vinculado a la ciudad. Por su parte, las actuaciones correspondientes a las jornadas del viernes y el sábado han fijado su inicio a las 19.00 horas, con entrada gratuita durante todos los días.

La jornada del sábado ha programado las intervenciones de Juan Carlos Delgado, de Hovercraft; Primo Ramón; Antna; Franky Moy & The Purple Wheel Band; Fran V Shamba; Mojito'203 y Miston 3. Asimismo, en torno a las 22.20 horas de ese mismo día, la organización ha dispuesto un homenaje a Fernando Carretero Ríos por su labor como músico e impulsor de la actividad musical en la ciudad.

Por último, la jornada del domingo ha reservado el escenario para Pagodaguitarrez, Keroseno, Terriculum Avivm, Spellbound y Purga. Este día de cierre ha contemplado también la selección y entrega de premios a los mejores artistas, quienes han recibido la invitación para abrir la próxima edición del certamen.