Finaliza la huelga médica en CyL con casi 60.000 consultas canceladas y 1.200 operaciones suspendidas

Archivo - Imagen de archivo del Centro de salud de Arroyo (Valladolid) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada finaliza con un total de 59.117 consultas canceladas, de las cuales 37.600 corresponden a atención primaria y 21.517 a atención hospitalaria. Además, se han suspendido 1.200 intervenciones quirúrgicas y 2.964 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad.

El paro convocado hoy, viernes 20, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 23,1 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 29 por ciento en Atención Hospitalaria (1.337 profesionales en huelga) y del 13 por ciento en Atención Primaria (337 en huelga), detalla la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.674 facultativos de los 7.226 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 10,7 por ciento, 54 médicos en huelga; Burgos, 27,7 por ciento, 254 en huelga; León, 31,9 por ciento, 394; Palencia, 23,4 por ciento, 88 médicos; Salamanca, 21,2 por ciento, 290 facultativos; Segovia, 18,5 por ciento, 76; Soria, 31,6 por ciento, 61; Valladolid, 21,4 por ciento, 396 médicos; y Zamora, 16,1 por ciento, 61 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 10.182 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 665; Burgos, 1.939; León, 2.065; El Bierzo, 441; Palencia, 378; Salamanca, 1.715; Segovia, 511; Soria, 686; Valladolid Este, 602; Valladolid Oeste, 553 y Zamora, 627.

De la misma manera, se han cancelado un total de 240 intervenciones quirúrgicas, 585 pruebas diagnósticas y 4.165 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.