FOES presenta alegaciones a la Estrategia Logística de CyL por "excluir a Soria" y reclaman un puerto seco

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) ha presentado alegaciones a la Estrategia Logística de Castilla y León 2030, como la creación de un puerto seco en la provincia, ante un documento que "excluye totalmente a Soria".

La directora general de FOES, María Ángeles Fernández, y los vicepresidentes Jesús Izquierdo y Jesús Ciria, han detallado estas alegaciones sobre un documento que "más que la Estrategia Logística de Castilla y León parece la del Corredor Atlántico", como han señalado.

En este sentido, Fernández ha lamentado que el documento se centra "en el Corredor Atlántico, que pasa por siete de las nueve provincias, dejando fuera a Ávila y Soria" así como en el "transporte de mercancías del noroeste cuando Soria está al Este, al margen del Corredor Atlántico y también del Mediterráneo".

Asimismo, ha apuntado que la provincia de Soria es la "mejor posicionada de las nueve provincias para ser un centro logístico de nivel en Castilla y León y en España", y a pesar de ello, "no se tiene en cuenta la oportunidad que se deriva de este mapa".

"Hay una parte del documento que habla de las necesidades de transportes de las empresas, algo que no se ha tenido en cuenta en el caso de la provincia de Soria", ha lamentado Fernández, ya que desde FOES se han consultado para las alegaciones a "empresas que mueven muchas toneladas".

CONEXIONES

En esta línea, se ha advertido de que en 2050 se buscará la neutralidad de emisiones en Europa, y se incidirá en el transporte de mercancías, por lo que, de no incluir las alegaciones, la provincia de Soria estaría "en riesgo" de no cumplir la neutralidad de emisiones en dicho periodo.

"Habla de reclamaciones ferroviarias y no se habla de la provincia de Soria como la Soria Castejón o la deficiente conexión con Madrid y la A-11 es considerada eje viario secundario en Castilla y León", ha puntualizado la directora general de FOES.

Así, ha reiterado que la provincia "no ha sido tenida en cuenta en la estrategia" y que la "única referencia a la provincia de Soria habla del PEMA como futuro suelo logístico" aunque, como ha recalcado Fernández "si no están las infraestructuras previamente definidas no podrá serlo".

ALEGACIONES

La principal alegación tiene en cuenta la situación estratégica de la provincia de Soria, por lo que se insta a la Junta a desarrollar una plataforma logística de interior o puerto seco en la provincia de Soria que podría ubicarse de la zona sur de Soria.

Además, solicita que se incluya en los planes de la Junta, la fórmula para reiniciar el Enclave Cylog en Soria, única provincia de Castilla y León sin un centro de estas características. FOES pide que se incluya la línea ferroviaria Soria-Castejón y la electrificación de la Soria-Torralva, así como la construcción de talleres de mantenimiento de composiciones ferroviarias y una zona de estacionamiento temporal de composiciones.

Así, solicita que se estudie la viabilidad de una terminal ferroutage en Valcorba y/o en la zona de Medinaceli/Arcos de Jalón con el fin de crear puntos de concentración para subir al tren remolques de camiones y sacarlos a carretera. También se pide que se incluya un nuevo trazado mixto de mercancías y pasajeros Valladolid-Soria-Zaragoza que sirva, en su caso, para conectar los corredores Atlántico y Mediterráneo.

En cuanto a las conexiones por carretera, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas pide que se considere a la Autovía del Duero y a la A-15 como redes viarias principales, y no secundarias.