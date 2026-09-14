Fromago llegará a más de cinco millones de hogares con el cupón de la ONCE

Fromago llegará a más de cinco millones de hogares gracias a la imagen de la feria en el cupón de la ONCE . - EUROPA PRESS

ZAMORA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fromago llegará a más de cinco millones de hogares gracias a la presencia de la imagen de la feria en el cupón de la ONCE del próximo 19 de septiembre.

La organización ha dado a la Feria del Queso el protagonismo de su próximo sorteo de El Sueldazo. El evento, que se celebrará entre el 17 y el 20 de septiembre en Zamora, dejará más de tres kilómetros de feria al aire libre (más de 40.000 kilómetros cuadrados) por el casco histórico de la ciudad, reunirá a más de 400 expositores y traerá 1.200 quesos de todo el mundo.

Habrá siete zonas gastronómicas repartidas por la ciudad y varios escenarios con actividades, catas, maridajes, ponencias profesionales y conciertos, han destacado los organizadores.

La presentación ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acompañado por el delegado de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, que ha celebrado que gracias al cupón Fromago vaya a tener presencia en todos los rincones de España. "Gracias a estas colaboraciones hacemos que los eventos sean más grandes, más importantes y que los conozca más gente", ha reivindicado Pérez, acompañado de la presidente de la Fundación Escuela de Industrias Lácteas, Sara Fregeneda; la presidenta del Consejo Territorial ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras, y la directora de ONCE en Zamora, Anabel Martín.

Fromago se ha consolidado en tres ediciones como el evento lácteo y quesero de referencia en España. La feria, que reúne a productores nacionales e internacionales de quesos de todo tipo, está orientada tanto al consumidor final como a los profesionales del gremio.

Cuenta además con programación formativa y divulgativa, con showcookings y eventos en directo.