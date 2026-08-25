El fuego calcinó 185,5 hectáreas en Revenga-Navas de Riofrío (Segovia)

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró el pasado 9 de agosto en una zona situada entre Revenga y Navas de Riofrío, en la provincia de Segovia, y antes de quedar extinguido este domingo, día 23, ha calcinado un total de 185,5 hectáreas de superficie.

Las llamas se iniciaron el 9 de agosto como una reproducción del incendio que se había producido unos días antes en Navas de Riofrío, que apenas superó las 3 hectáreas de superficie afectada.

La reproducción tuvo mayor gravedad e incluso se declaró el IGR-1 debido a la proximidad de las llamas a la carretera N-603, que se cortó al tráfico en la tarde del 9 de agosto.

Tras rebajarse la gravedad a cero, el fuego se dio por controlado a las 11.59 horas del 16 de agosto, y una semana después, el día 23, quedó extinguido.

Los datos de perimetración indican que ha afectado a un total de 185,53 hectáreas, de las que 156,49 eran arboladas, 21,02 de pastos y 8,02 de tipo agrícola.