Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sensibilizan en Salamanca sobre la infradenuncia en el Día de Víctimas de Delitos de Odio

SALAMANCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tratado de sensibilizar en Salamanca este lunes, 22 de julio, sobre la infradenuncia en el Día de las Víctimas de los Delitos de Odio.

A este acto han asistido representantes de diferentes fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto a la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y los concejales de Protección Ciudadana, Ángel Molina, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, quienes se han concentrado en la plaza del Liceo de Salamanca durante la lectura de un manifiesto en el Día de las Víctimas de los Delitos de Odio.

El objetivo de todos ellos ha sido sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevalencia de la infradenuncia, que no permite que haya una lucha efectiva contra este tipo de delitos.

La subdelegada de Gobierno, Rosa López, ha subrayado que es "esencial que trabajen todos conjuntamente como sociedad contra los delitos de odio, humanizando a las personas, porque vemos un repunte y hay que atajarlo". Además, ha señalado que se está trabajando en ello, precisamente, a través del proyecto CISDO para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El proyecto CISDO tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del nivel nacional (Guardia Civil y Policía Nacional) como del nivel local (Policías Municipales) para prevenir, identificar, mediar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos, y contra los discursos de odio y delitos de odio.

El Inspector Jefe de la Brigada Provincial de Información, ha incidido en que este proyecto trata de aflorar la infradenuncia que hay en la sociedad, ya que "se denuncia solo un 10 por ciento de los delitos de odio que hay".

El proyecto CISDO ha desarrollado una parte formativa que ha durado 10 meses con objeto de alcanzar acuerdos y mejorar tanto la prevención, la sensibilización y la investigación de los delitos de odio, en un trabajo de cooperación entre las entidades del tercer sector y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No se denuncia por falta de conocimiento o miedo a no ser entendido, por ser extranjeros que están en situación irregular, personas que vienen de otros países en los que no hay tanto apoyo institucional como aquí, porque tengas diferentes orientaciones sexuales, por ser personas con una discapacidad…" ha señalado el Inspector Jefe al señalar a los colectivos más vulnerables.

"Queremos concienciar y sensibilizar a la población para que acudan a la Comisaría y denucien", ha resumido.

Organizaciones como ASPACE, ACCEM, CEPAIM, Cruz Roja, Cáritas, Salamanca Acoge, Secretariado Gitano, ONCE, IGUALES, junto la Policía Municipal de Salamanca y la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca ha formado una Comunidad de Prácticas denominada "COPRA Salamanca", liderada por la Policía Nacional de Salamanca dentro del Proyecto Europeo CISDO, que está cofinanciado por la Comisión Europea, en la convocatoria de 2022 del Programa de "Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores".

El proyecto está liderado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, de la Secretaría de Estado de Migraciones, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y como socios están la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior, en colaboración con Policía Nacional de Salamanca y Valencia, y de Guardia Civil de Murcia y Cáceres, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Palencia, y el Ayuntamiento de Móstoles, a través de sus respectivas Policías Municipales, la Escuela de Policía de Finlandia (POLAMK) y la consultoría CIDALIA de gestión de la diversidad.

Este nuevo proyecto CISDO está, además, alineado con el II Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 del Ministerio de Interior; con la Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia del Gobierno de España; y también con el Plan de Acción de la UE contra el Racismo 2020-2025.

El 22 de julio se conmemora el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio en recuerdo de la masacre en Oslo y Utoya ocurrida en Noruega el 22 de julio de 2011, día en el que 77 personas fueron víctimas mortales de ataques motivados por el odio racista.