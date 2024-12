Fundación 'la Caixa' impulsa 'Symphony', un viaje inédito al corazón de la música bajo la batuta de Gustavo Dudamel

PALENCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Symphony', impulsado por la Fundación 'la Caixa', propone al espectador vivir y disfrutar la música clásica a través de un viaje virtual mediante la tecnología de la realidad virtual (VR) para que se sienta como un músico más dentro de la orquesta.

En la presentación de este proyecto ha participado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; el concejal de Cultura, Francisco Fernández; la delegada de la Fundación 'la Caixa' en Castilla y León, Rosana Cano; el director de Área de Negocio CaixaBank en Palencia, Daniel Llorente, y el asesor del proyecto, Marcel Gorgori.

En su intervención, Llorente ha remarcado que es una iniciativa que aúna "arte, música y tecnología de manera única, a través de la unión de lo analógico y lo digital, lo clásico y lo contemporáneo", al tiempo que hace reflexionar sobre la propia existencia.

Así, el espectador podrá meterse en dos películas, de doce minutos de duración cada una, cuyo nexo de unión es la música. La primera proyección, con formato panorámico, guía a través de los sentidos y se desarrolla en tres lugares, un pueblo del Mediterráneo, Nueva York y la selva colombiana.

Por su parte, Gorgori ha explicado que a través de los sonidos que se escuchan, tres personas crean un tipo diferente de música y a partir de ahí los tres músicos confluyen en Barcelona para protagonizar la segunda proyección que traslada al centro de una orquesta sinfónica a "sensaciones inexistentes que acercan a diferentes grupos de instrumentos".

PELÍCULA GALARDONADA

La película 'Symphony', impulsada por la Fundación 'la Caixa', con la colaboración del director Gustavo Dudamel, ha sido reconocida con el premio Project of Influence 2023, impulsado por The Best in Heritage con el soporte del Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés) y la organización Europa Nostra.

Este galardón se suma al recibido en septiembre de 2022, cuando el proyecto se alzó con uno de los European Heritage Awards, impulsados por la organización Europa Nostra y la Unión Europea, en la categoría de Educación, Formación y Habilidades.

Recientemente, 'Symphony' triunfó en los Thea Awards, certamen de referencia en la industria del entretenimiento temático, con el Thea Award for Outstanding Achievement - Immersive Experience, y en el 40 Vancouver International Film Festival (VIFF Immersed 2021) con el Best Cinematic Live Action Award.

Además, el proyecto recibió una mención especial en el Guanajuato International Film Festival, de México en 2021, y quedó finalista en el 74 Festival Internacional de Cinema de Cannes, en el ámbito Cannes XR - Marché du film, dirigido a filmes de realidad virtual.

El punto de partida del proyecto, en el que se trabajó durante más de cuatro años, era hablar del poder emocional de la música desde una vertiente divulgativa. La Fundación 'la Caixa' apostó desde el primer momento por la realidad virtual como la mejor forma de explicar esta historia.

La tecnología más puntera ha facilitado lo que de otro modo no sería posible: sentarse junto a los violines en una gran orquesta sinfónica mientras interpretan Beethoven. La voluntad es poder seducir a todo tipo de público, también a aquellos que ya son conocedores de la música clásica.