Fundación Don Juan de Borbón promueve charlas para disfrutar de la música clásica con el método 'musicosophia'

La Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, junto a la Fundación La Caixa, han organizado un ciclo de conferencias bajo el título 'El Arte de la Escucha', para aprender a escuchar la música y apreciar sus distintos elementos con la metodología 'musicosophia', inventada por George Balan en el siglo XX.

La directora de la Fundación Don Juan de Borbón, Noelia Gómez, ha comentado que "esta metodología dota de herramientas para poder escuchar la música, apreciando detalles y elementos que de otra forma no se percibirían, permitiendo disfrutar de ella más ampliamente".

Gómez ha puesto como símil el de la visita a un museo de pintura donde, los no expertos, pueden disfrutar de las obras simplemente por su estética, pero "si un especialista aporta unas pocas pinceladas técnicas sobre el cuadro, el espectador lo ve y lo disfruta con mucha más profundidad, con más contenido, con una perspectiva mucho más amplia".

El ciclo, de tres conferencias, está dirigido a todos los públicos, especialmente a personas que no tengan conocimientos musicales. La primera cita, el 30 de octubre, será 'Bach: música para la eternidad'. El 27 de noviembre, la conferencia se dedicará a la obra de Mozart, con una invitación a hacer "un viaje por su belleza", ha comentado Gómez.

El ponente de ambas conferencias es Ángel Tomás Lázaro, "experto" en la técnica 'musicosophia' que, tras muchos años impartiendo charlas a público infantil y adulto con este método se define como 'director de oyentes'.

En medio de estas dos charlas se ofrece, el 13 de noviembre, la tercera del ciclo, 'Paisajes sonoros en la Catedral de Segovia: cinco siglos de música', que impartirá el director de orquesta y director de coro Ulises Illán.

Esta charla sirve como arranque de la programación que la Fundación Don Juan de Borbón dedicará, en 2025, a conmemorar tres eventos históricos relevantes en Segovia: el 50 aniversario del Festival de Música de Segovia, el 500 aniversario de la puesta de la primera piedra de la Catedral y los 250 años de la consagración del Altar Mayor del templo segoviano.

En su intervención, Illán hablará de estas efemérides, de la importancia del Archivo Musical de Segovia, con el que la Fundación Don Juan de Borbón lleva años comprometido en su estudio e investigación, y de los Maestros de Capilla que pasaron por la Catedral.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha comentado, durante la presentación del ciclo, que éste es un ejemplo de colaboración y entendimiento entre lo público y lo privado, para ofrecer a la ciudad una propuesta cultural de gran calidad.

Por su parte, la directora de negocios de Caixabank, Sonia de Andrés, ha comentado que la iniciativa "es una muestra del compromiso de la entidad con el fomento de la cultura". Andrés ha añadido detalles sobre el lugar y horario de las tres charlas, que se ofrecen en el propio edificio 'All in One' de Caixabank (la antigua central de Caja Segovia), en el extenso atrio principal del centro de negocios (entrada principal por la Avenida del Acueducto).

Las tres conferencias serán a las 17:30 horas, con entrada gratuita, pero se pide inscripción previa, para facilitar la organización del evento.