Gallardo irá a los Goya pese a que "escueza"

El vicepresidente lamenta que se crea que Vox tiene problemas con la cultura: "Se van a tener que rascar si les pica porque vamos a estar"

TURÉGANO (SEGOVIA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido que Vox, como uno de los dos partidos que sustentan al Gobierno regional, "no podía faltar" en Los Goya con presencia institucional pese a que a "algunos" les "escueza" y ha confiado en que el sector del cine utilice su "altavoz" para defender las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

"Este es un acontecimiento cultural de primer orden y no podía faltar una representación institucional de uno de los dos partidos que sostiene el gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León", ha señalado el vicepresidente, tras lo que ha defendido el trabajo realizado desde la Consejería de Cultura que realiza un "esfuerzo enorme" por "ensanchar el espacio cultural en todas sus expresiones artísticas". En este sentido, el García-Gallardo ha recordado que la Comunidad ha conseguido una cifra "récord" de rodajes durante el pasado año con más de 30 en 2023.

No obstante, el vicepresidente ha considerado que "a muchos" les va "escocer" la presencia de Vox en esta gala. "Están empeñados en transmitir un mensaje de que Vox tiene algún problema con la cultura, pues se van a tener que rascar si les pica porque ahí vamos a estar", ha señalado.

De este modo, el vicepresidente ha señalado que, ya que la gala "suele ser aprovechada por actores y directores para ser reivindicativos", sería bueno que aprovecharan para "ser altavoz" de "reivindicaciones reales y necesarias" como las que llevan a cabo los agricultores y ganaderos.

"Si el campo no produce, la ciudad no come, yo creo que es hora de que los actores y directores aprovechen su altavoz mediático para hacer llegar verdaderamente las preocupaciones sociales que tenemos hoy en día en España", ha manifestado, a lo que ha sumado sus críticas a determinadas declaraciones en las que se habla de agricultores y ganaderos como "señoritos".

"Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles, esos son los verdaderos señoritos".