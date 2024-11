Gallardo: "No es lo mismo traer a un marroquí musulmán que a un argentino católico"

Todos los grupos votan en contra de una propuesta de Vox para pedir la expulsión de los inmigrantes ilegales

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, ha presentado en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) con un conjunto de medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal, una iniciativa contra la que se han manifestado todos los grupos con representación en las Cortes y en cuya argumentación ha defendido que no se puede pretender que el origen de los inmigrantes sea "neutral". "No es lo mismo traer a una marroquí musulmán que a un argentino católico", ha defendido.

El procurador de Vox ha insistido en la necesidad de impulsar medidas para expulsar a la inmigración ilegal, entre las que ha destacado la necesidad de promover una consulta popular sobre seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales.

"Si alguien piensa que trayendo cientos de miles de inmigrantes ilegales del tercer mundo va a salvar las pensiones o las cuentas públicas, está muy equivocado y poca gente hay más peligrosa que unos ignorantes con iniciativa", ha defendido García-Gallardo. "Se trata de escoger quién entra en nuestra casa, a quién abrimos las puertas de nuestra nación", ha explicado.

Para el responsable de Vox en la Comunidad un falso "buenismo" conduce al "desastre". "Para quienes tenemos conciencia y sensibilidad social es muy doloroso ver a miles de personas tirarse al mar, naufragar en muchas ocasiones y morir, pero también es doloroso ver las consecuencias de los barrios, las consecuencias de la inmigración masiva y cómo está aumentando la delincuencia violenta en muchos de estos, algunos muy cercas de aquí", ha zanjado.

La iniciativa ha sido rechazada en bloque por todos los grupos con representación en las Cortes, así el procurador Francisco Igea ha señalado que todos los seres humanos "tienen derechos universales". "Usted no puede expulsar a nadie de la comunidad autónoma porque no hay fronteras en este país, expulsarlos de la Comunidad es un disparate", ha relatado.