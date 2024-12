García-Gallardo reclama "reformas estructurales" en CyL ante una Sanidad "peor retribuida" que en CCAA limítrofes

SORIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha reclamado "no poner parches" e impulsar "reformas estructurales" en Castilla y León ante una Sanidad "peor retribuida que las comunidades limítrofes".

En estos términos se ha pronunciado García-Gallardo en declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro con profesionales del sector en la provincia de Soria.

Precisamente, ha recordado que el próximo miércoles tendrá lugar el último pleno en las Cortes del año, en el que se va a poner sobre la mesa la ley que busca cubrir los puestos de difícil cobertura en la sanidad de Castilla y León.

"Una proposición que registramos el Partido Popular y Vox, mientras hemos sido socios de gobierno, cuando estábamos todavía bien avenidos y que nosotros suscribimos y que estamos a favor de ella como es natural", ha señalado García-Gallardo.

En este sentido, ha apuntado que se votará a favor "de esta toma en consideración, sin renunciar a presentar mejoras a propuesta del sector de la Sanidad de todos los profesionales, tanto médicos como enfermeras, como de todos los órdenes y de todos los niveles".

"Vamos a seguir escuchando al sector y lo vamos a trasladar a enmiendas a esta Proposición de Ley que lo que busca es garantizar la prestación de los servicios sanitarios en todas las zonas de difícil cobertura, que por la negligencia y por la desidia del PP son prácticamente todos los de la Comunidad", ha señalado el portavoz de Vox.

COMUNIDADES LIMÍTROFES

Así, ha señalado que desde su formación aprecian que "los profesionales sanitarios de Castilla y León están peor retribuidos que las otras comunidades autónomas limítrofes como el País Vasco o Navarra".

"Para combatir el fenómeno de la despoblación no valen los parches, no valen los maquillajes, hay que adoptar reformas estructurales que permitan a los habitantes de Castilla y León tener los mismos servicios que tienen en otras comunidades y a los profesionales sanitarios en particular de la Comunidad tener tan buenas condiciones como tienen en otras comunidades limítrofes", ha instado el portavoz.

Así, ha puntualizado que, en el encuentro con los sanitarios sorianos, les han trasladado que no ha habido "reformas estructurales de lo que son los mapas de sanidad en los últimos 40 años" y también se han quejado de las "discriminaciones con otras comunidades" a las que ha apuntado el portavoz de Vox.