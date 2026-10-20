La Guardia Civil esclarece el robo de cientos de kilos de cable y pone a disposición judicial a 4 personas

Robo de cable en la provincia de Burgos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarececido el robo de al menos 190 kilos de cableado en la provincia de burgos y ha logrado desarticular un grupo cuya actividad delictiva se focalizaba en la Ribera del Duero.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, en el marco de la operación denominada 'Karuf-Stone", se ha puesto a disposición judicial a cuatro personas, de entre 32 y 57 años y que se encontraban trabajando en viñedos de la zona, como presuntas autoras de delitos continuados de hurto y estafa relacionados con la venta de cableado en establecimientos de gestión de residuos de la Ribera del Duero.

La investigación se inició para esclarecer la entrega de varias partidas de cable de cobre quemado en una chatarrería de la comarca.

En tres tandas, las personas investigadas entregaron un total de 190 kilos de cableado utilizado para telecomunicaciones cuya lícita procedencia, pese a sus intentos, no pudo quedar debidamente acreditada.

Como consecuencia, las gestiones realizadas a continuación por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, permitieron comprobar que el material correspondía a parte del tendido que se encontraba acumulado y pendiente de recogida en una instalación eléctrica en desuso de las inmediaciones.

Esto motivó su inmediata aprehensión y posterior entrega al afectado para su reposición. El coste estimado del material asciende a los 3.446 euros.

Paralelamente, los investigadores recibieron otra denuncia del responsable de una nueva chatarrería por un presunto delito continuado de estafa, al haber recepcionado, también en esta ocasión, cableado sustraído bajo una lícita apariencia.

Tras las pesquisas oportunas para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, se consiguió dar con el paradero de todos los implicados mientras se encontraban trabajando en labores agrícolas en viñedos de la zona, por lo que ya han sido puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Guardia de Aranda de Duero (Burgos).