Muere una mujer tras sufrir un accidente de moto en Mozárbez (Salamanca)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida grave tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una moto junto a otra persona en el kilómetro 12 de la carretera CL-512, en el término municipal de Mozárbez (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.26 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente de una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Una de las heridas, una mujer de unos 30 años, se encontraba inconsciente y grave en la calzada, según han indicado los alertantes al Centro de Emergencias 112.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios hasta el lugar del accidente para atender a los heridos.