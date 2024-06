De la Hoz defiende "flexibilizar" la PAC y proteger los productos frente a las "injerencias" de terceros países

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a las Elecciones Europeas, Raúl de la Hoz, ha defendido que a los agricultores y al sector primario "no hay que ponerles trabas", sino "asegurar y flexibilizar" su PAC y proteger los productos que se producen aquí de las "injerencias" de países terceros.

Así lo ha afirmado De la Hoz durante su intervención en un acto de campaña del PP celebrado este sábado en Palencia, en el que ha estado acompañado por la presidenta del PP provincial, Ángeles Armisén, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

A este respecto, De la Hoz ha señalado que a los agricultores y productos "no hay que venderles banderas ecologistas", sino darles facilidades y quitarles burocracia y comprometerse, "como hace el Partido Popular, a asegurar y flexibilizar su PAC y por supuesto a proteger los productos que nacen y se producen aquí de las injerencias de países terceros".

"Los remolacheros lo saben muy bien porque están sufriendo la entrada de la remolacha de Argelia", ha expresado el 'popular', al tiempo que ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por participar en un acto en Valladolid en el que "no ha pedido perdón ni al sector de la automoción, al cual ha vilipendiado, ni a nuestros agricultores y ganaderos, a los cuales ha despreciado, ni tampoco a los autónomos ni a los jóvenes".

Para Raúl de la Hoz, Sánchez "no va a dar ninguna explicación de por qué las infraestructuras siguen absolutamente ancladas en el pasado, ni de por qué Castilla y León no tiene la suerte que tiene el Corredor Mediterráneo, y el Corredor Atlántico no se desarrolla a la misma velocidad".

También se ha referido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la ministra "contra Castilla y León", porque todas y cada una de las acciones que ha adoptado "esta radical, sectaria ecologista han sido contra la región".

El candidato castellanoleonés también ha indicado que el 9 de junio será una "oportunidad magnífica" para marcar el fin de una era, para votar al Partido Popular y decirle a Sánchez que "esto se ha acabado".