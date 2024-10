Igea pide a Tudanca y a Gallardo que no "maten el debate" del presupuesto y llama a "jugar hasta el último día"

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha hecho un llamamiento este jueves a los portavoces de los grupos Socialista, Luis Tudanca, y Vox, Juan García-Gallardo, que no "maten el debate" del presupuesto de la Comunidad para 2025, ahora en fase de anteproyecto, y ha llamado a "jugar hasta el último día" ante la posibilidad de modificar partidas vía enmienda con un gobierno en minoría.

Igea ha pedido a Tudanca, a García-Gallardo y como al resto de los partidos de la Cámara que "reflexionen" a lo largo de estos días y hasta el próximo miércoles para que salga adelante el techo de gasto no financiero para 2025, que sería el paso previo para que la Junta registre el proyecto de presupuestos de la Comunidad.

"No es racional matar el debate", ha reiterado Igea que ha recordado a PSOE y a Vox que el techo de gasto no financiero que se votará el miércoles puede salir adelante con mayoría simple por lo que bastaría con la abstención.

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto ha insistido en su petición a los partidos mayoritarios de que "no hurten" a los ciudadanos de Castilla y León "el debate principal" de la política de cada año ni "hurten" a sus representados la posibilidad de influir en esta medida.

"La política es buena política cuando uno consigue algo y negarse a conseguir nada es la negación de la política. El sí o el no, el blanco o el negro, es la negación de la política", ha sentenciado Igea que ha aclarado que a él no le gustan ni el techo de gasto no financiero ni el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025, al que se ha referido como "tramposo" y "fake".

En este sentido, ha avanzado que su petición al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la reunión de mañana para negociar el techo de gasto no financiero será que no retire el proyecto de presupuestos para que cada partido pueda "enseñar las cartas a los ciudadanos" en un debate que, de no producirse, sería " un error político de dimensiones" ya que va a dar un "regalo político" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que no ve realmente deseoso de sacar adelante las cuentas del próximo año.