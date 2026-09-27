La III edición de Pucela Chef reúne a 60 jóvenes y recauda 3.000 euros que se destinarán a cuatro entidades sociales

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La III edición del concurso 'Pucela Chef: Los sabores que nos unen' ha reunido a 60 jóvenes de entre 14 y 35 años en una jornada dedicada a ensalzar los vínculos entre España e Hispanoamérica, una iniciativa solidaria que ha logrado recaudar 3.000 euros que se destinarán a entidades sociales.

La actividad, que ha coincidido con la celebración en Valladolid de la Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), se ha desarrollado en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio de Valladolid, donde los participantes, distribuidos en seis equipos de diez personas, han tenido que enfrentarse al reto de elaborar una propuesta gastronómica inspirada en España, Perú, Venezuela, Argentina, México y Colombia.

De esta forma, la gastronomía se ha convertido en el hilo conductor de una actividad destinada a fomentar la participación juvenil y los hábitos de alimentación saludable y, al mismo tiempo, a poner en valor los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a España con Hispanoamérica, según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha destacado que "Pucela Chef vuelve a demostrar que la gastronomía puede ser una magnífica herramienta para unir a los jóvenes, fomentar hábitos saludables y acercarse a otras culturas hermanas".

En este sentido, ha señalado que esta edición ha dado "un paso más", ya que han convertido la cita en una iniciativa solidaria, "haciendo que la participación de cada joven contribuya directamente a cuatro entidades sociales de Valladolid".

La vertiente solidaria se ha materializado con la aportación de tres euros por inscripción, lo que ha permitido recaudar 180 euros que serán destinados a la Fundación Inocente.

A esta cantidad se suma la decisión unánime de los seis chefs participantes de donar los 400 euros que cada uno iba a percibir por su colaboración, lo que supone una aportación adicional de 2.400 euros.

De esta manera, la iniciativa ha conseguido reunir inicialmente 2.580 euros, cantidad a la que se suma la aportación de la Cámara de Comercio de Valladolid, a través de su vicepresidente, Javier Labarga, y de la Escuela Internacional de Cocina, que completarán la cantidad hasta alcanzar los 3.000 euros.

Los fondos se destinarán, a través de la Fundación Inocente a Aspace, ASPAYM Castilla y León, Down Valladolid y Pyfano, cuatro entidades sociales de Valladolid, con motivo de la designación de la ciudad como Ciudad Inocente este año.

PARTICIPANTES Y PREMIOS

Los 60 participantes han trabajado divididos en seis equipos, durante una hora y para alcanzar 20 elaboraciones, y cada uno de ellos ha estado liderado por un chef de reconocido prestigio de Valladolid: del restaurante Suite 22, Emilio Martín; del restaurante Azul Mediterráneo, Juan Carlos Jiménez; chef de Habanero Taquería, Alejandro San José; del Mesón Maryobeli, Yolanda Martín; de Mandil de Olivia, Beatriz Pérez; y del restaurante Trasto, Teo Rodríguez.

Así, cada chef ha recibido al azar uno de los sobres que contenían los ingredientes correspondientes a uno de los seis países y, a partir de esos productos, los equipos han tenido que decidir su elaboración y han dispuesto de una hora para preparar 20 unidades de su propuesta, además de presentar una de ellas ante el jurado.

El equipo azul, capitaneado por el chef Álvaro San José, ha resultado ganador de esta tercera edición con su tapa 'Oh, Ferrán', una elaboración inspirada en Argentina y que supone además un guiño a la selección española de fútbol y a la final del Mundial.

El segundo puesto lo ha obtenido para el equipo rosa, capitaneado por la chef Beatriz Jerez, con su elaboración 'Saquito criollo' influenciado en la cultura venezolana.

Asimismo, el equipo ganador ha recibido un trofeo para cada uno de sus integrantes, un 'curso de entusiasta' de la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio de Valladolid y un pequeño electrodoméstico cortesía de MediaMarkt.

Por su parte, el equipo semifinalista ha recibido un lote de fruta cortesía de Ideal Fruits, mientras que todos los participantes han recibido un detalle por parte de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Inocente.

JURADO

El jurado de esta tercera edición ha estado integrado por la chef ganadora de la edición de 2025, Palmira Soler; el influencer gastronómico, Alejandro Arroyo; la periodista gastronómica, Nieves Caballero; el chef ganador de la edición de 2024, Alvar Hinojal; y la joven deportista, Ana Sierra.

Los integrantes han valorado las diferentes elaboraciones atendiendo a criterios como la presentación, el sabor, la creatividad y la utilización de los ingredientes, así como su adecuación a los principios de alimentación saludable.

Además, se ha atendido a si las propuestas cumplían una estructura nutricional basada en una base verde, una fuente de proteína y una grasa saludable, a los que pudieron añadir otros ingredientes para completar las elaboraciones.

De este modo, una iniciativa inicialmente concebida para promover entre los jóvenes la alimentación saludable, la participación y el conocimiento gastronómico se ha convertido también en una acción solidaria que implica a los propios participantes, a los profesionales de la gastronomía, a la Cámara de Comercio de Valladolid y a la Escuela Internacional de Cocina.