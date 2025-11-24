Inaugurado el nuevo Mercadona de Huerta del Rey, en Valladolid, con 43 empleados y una inversión de 6,7 millones

El punto 'Listo para comer' del nuevo supermercado de Mercadona en la calle Joaquín Velasco Martín, en Huerta del Rey, en Valladolid. - MERCADONA

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha inaugurado este lunes, 24 de noviembre, su nuevo supermercado en Valladolid, concretamente en la calle Joaquín Velasco Martín, en el barrio de Huerta del Rey, una apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en la calle Juan de Juni por no cumplir los estándares requeridos por la compañía.

La compañía ha invertido 6,7 millones de euros en su construcción, en la que han participado 60 proveedores que han dado empleo a 300 personas durante la fase de obras.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas, dispone con 160 plazas de aparcamientos, ocho de ellas para vehículos eléctricos, además de que se ha habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Este supermercado "eficiente", que cuenta con una plantilla de 43 personas con empleo estable y de calidad, (se han creado tres puestos de trabajo), tiene una superficie de sala de ventas de 1.696 metros cuadrados e incorpora la sección 'Listo para Comer', con una "amplia" oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y de estilo "casero", como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

De los 15 supermercados que Mercadona tiene en la provincia de Valladolid, trece de ellos ya cuentan con el servicio de 'Listo para Comer'.

Además, la nueva generación de supermercados eficientes de Mercadona dispone de unas características "pioneras" que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Asimismo, en cuanto a las plantillas de empleados, el supermercado incluye numerosas medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos como, por ejemplo, el mueble de caja, además de disponer de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus descansos, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello "permite optimizar" los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico y cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

Mercadona cuenta con 63 supermercados en Castilla y León, 57 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 58 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 4.500 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 169 puestos de trabajo en el último ejercicio.

Esta compañía, en Castilla y León, en concreto, colabora con 70 proveedores de producto y más de 520 proveedores no comerciales y de servicio. Las compras locales de Mercadona alcanzaron los 2.623 millones de euros en el último año registrado (2024), cifra que supone un incremento del 6 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.