Investigan a dos hombres por un incendio que afectó a 68 hectáreas de monte en La Baña (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de León, ha investigado a dos varones, de 51 y 40 años, como presuntos responsables de un incendio forestal declarado en la localidad de La Baña, término municipal de Encinedo (León), que afectó a unas 68 hectáreas de monte bajo, matorral y algunos robles, sin que se registraran víctimas ni daños económicos.

El incendio se inició el 22 de julio, a las 14.30 horas, en el paraje conocido como Matacouta, una zona escabrosa de los montes de La Baña, propiedad de las Juntas Vecinales de la localidad, y el fuego quedó extinguido el 24 de julio a las 19.12 horas.

La investigación realizada por los especialistas del Seprona permitió determinar que el incendio pudo originarse durante la realización de trabajos de desmonte y explanación de una pista, llevados a cabo con una máquina excavadora.

Según las pesquisas, estas labores se habrían realizado sin la correspondiente autorización y sin disponer de medios de extinción, coincidiendo además con un periodo de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarado en Castilla y León durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la investigación de los dos varones como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, y las actuaciones han quedado a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias instruidas por el Equipo Seprona de la Comandancia de León, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

Para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas con 23 componentes, una autobomba y cuatro helicópteros, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación ha contado además con la colaboración de los agentes medioambientales que realizan la investigación de las causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.