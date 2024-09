Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo unirán periodismo y derecho en Valladolid porque es "esencial" no olvidar el dolor

VALLADOLID, 10 Sep. (EUUROPA PRESS) -

Las I Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León unirán el trabajo periodistico y el derecho el próximo 25 de septiembre en Valladolid, porque es "esencial no olvidar el dolor y la injusticia que el terrorismo ha infligido a España, a Castilla y León y a la provincia".

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Castilla y León, Sebastián Nogales, y el decano del Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga.

En este sentido, Íscar ha señalado que las Jornadas se celebrarán el 25 de septiembre en la Universidad de Valladolid y abordarán el 'Tratamiento informativo del terrorismo', y temas relacionados con la Ley Autonómica 4/2017 del 26 de septiembre de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

Además, el presidente de la institución provincial ha recordado que Castilla y León es la segunda región española con el mayor número de víctimas de la banda terrorista ETA. "Por eso estas jornadas, que buscan subrayar la necesidad de mantener viva la memoria sobre los horrores del terrorismo", ha aseverado Conrado Íscar.

"Si bien la sociedad española no puede olvidar la barbarie del terrorismo, las administraciones tenemos que actuar con diligencia para proteger la dignidad de las víctimas", ha subrayado el presidente, a lo que ha añadido que "más allá de las obligaciones legales, existe un compromiso ético y moral que no debe ser ignorado, ya que el fin no justifica a los medios, y recurrir a la violencia para alcanzar los objetivos es absolutamente inaceptable".

Por su parte, Pedro Lechuga ha recalcado que es "muy importante" visibilizar el problema del terrorismo y no olvidarse del dolor de las víctimas, tanto pasado como actual como futuro.

Por ello, ha explicado que durante las jornadas, los periodistas Pilar Cernuda, Héctor Garzalejos y la expresidenta de la FAPE Elsa González, van a hablar de la evolución sobre el trato del terrorismo en los medios de comunicación como, por ejemplo, de "los peores años de la banda terrorista ETA", pero también cómo se está tratando actualmente el tema.

"El periodismo es contar lo que sucede, pero sobre todo contar lo que otros no quieran que sucedan", ha afirmado Pedro Lechuga y, a continuación, ha felicitado a todos los periodistas de Castilla y León "por el trabajo realizado y por el trabajo que todos juntos deben realizar".

Por otro lado, el presidente de la AVT ha señalado que desde la Asociación a la que representa "se sienten muy ilusionados con estas jornadas", ya que afirma que están "seguros" de que "van a ser un éxito, tanto por la importancia de los temas que se tratarán en ellas como por la calidad y prestigio de los ponentes".

En relación al tema de la ley de reconocimiento a las víctimas de terrorismo, Sebastián Nogales ha explicado que contarán con dos mesas redondas, una de ellas en la que participarán tres expertos de derechos de las universidades de Valladolid y Salamanca; y otra en la que los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo de Extremadura, de La Rioja y de Madrid explicarán cómo se desarrolló dicha Ley en sus Comunidades Autónomas.

"Como es lógico, los testimonios de las víctimas sobre estos dos temas también son de especial relevancia, motivo por el cual una de las mesas redondas, presentada por la periodista salmantina Lidia Marcos, se dedicará a escuchar a cuatro víctimas del terrorismo", ha añadido el presidente de la Asociación.

Para concluir, Sebastián Nogales ha añadido que "lo más difícil son los comienzos", así que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León "tienen la firme convicción de que, una vez haber sido capaces de poner en marcha estas primeras jornadas autonómicas, les seguirán nuevas ediciones en años posteriores".