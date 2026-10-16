La Junta abonará en un único pago el Bono Nacimiento a través de la tarjeta prepago

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VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León abonará en un único pago el Bono Nacimiento a través de la tarjeta prepago establecida para ello, según consta en la modificación de la resolución de 20 de febrero de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

La modificación de la Resolución, firmada por el consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, contempla el pago de la subvención en un único pago tras la concesión de la misma.

Además, la concesión del Bono Nacimiento se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León por un importe total de 19,60 millones de euros, 16,60 millones en la anualidad de 2026 y 3,0 millones en 2027.