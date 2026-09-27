La Junta autoriza un préstamo de 25 millones del BEI para financiar 22 proyectos empresariales y más de 4.000 empleos

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL) a formalizar un contrato de préstamo de 25 millones de euros, procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con Sodical Inversión SCR, S.A., para financiar 22 proyectos empresariales con una inversión inducida de 177 millones y generar y mantener 4.045 puestos de trabajo.

El préstamo, aprobado en la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno, tiene el objetivo de impulsar el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones (BEI), según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, el IceCyL ha firmado un acuerdo de financiación con el BEI por valor de los 25 millones de euros que se destinarán a Sodical con el propósito de la promoción del mencionado Plan, que se puso en marcha en 2017.

Desde entonces, la Consejería de Economía y Hacienda ha firmado, a través del IceCyL, contratos de financiación con el BEI por un importe total de 285 millones de euros.

Estos acuerdos han permitido aprobar 111 planes de crecimiento de compañías de la Comunidad por un importe total de 250,6 millones de euros, con una inversión inducida de 767,3 millones de euros y la creación y mantenimiento de 18.252 empleos.

El Plan de Crecimiento Innovador dirigido a Pymes y Midcaps tiene como objetivo dotar de capacidad financiera a las empresas de Castilla y León para incrementar su tamaño y competitividad, especialmente en el medio rural, y mejorar su capacidad tecnológica y crear empleo, con el reto de incrementar sus plantillas al menos el 5 por ciento durante los siguientes cuatro años.

Asimismo, el Plan destinará al menos el 50 por ciento a proyectos desarrollados por Pymes, un mínimo del 10 por ciento estará dirigido a proyectos de acción climática y sostenibilidad ambiental y el importe de financiación estará comprendido entre los 200.000 y los 12,5 millones de euros, si bien normalmente no se superarán los 5 millones de euros por operación.