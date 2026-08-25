Junta y Diputación de Palencia renuevan su convenio para invertir 240.000 euros en la mejora de colegios rurales

Ángeles Armisén y María Pardo tras la firma del convenio. - JUNTA DE CYL

PALENCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y la consejera de Educación, María Pardo, han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones para financiar obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural palentino, trabajos que en su conjunto supondrán una inversión de 240.000 euros anuales cofinanciados al 50 por ciento.

Durante la firma, Armisén ha defendido la importancia de mantener unos servicios educativos de calidad en los pueblos para garantizar "la igualdad de oportunidades y contribuir a fijar población". En este sentido, la presidenta ha insistido en que una escuela rural es "el corazón vivo del pueblo" y ha destacado que mantener abiertos estos centros supone asegurar el futuro de las localidades de la provincia.

A la aportación conjunta de Junta y Diputación de 240.000 euros hay que sumar el 20 por ciento que aportarán los ayuntamientos beneficiarios. Gracias a esta línea de ayudas, 26 centros de 23 localidades ejecutaron este año actuaciones relacionadas con fontanería, pintura, cubiertas, calefacción, accesibilidad y acondicionamiento de instalaciones.

Por otra parte, la Diputación mantiene una segunda convocatoria propia para sufragar gastos corrientes de los colegios rurales. Desde su puesta en marcha, ha destinado cerca de 1,5 millones de euros y para el pasado curso 2025-2026, adjudicó 271.776 euros para el mantenimiento de 36 centros ubicados en 32 municipios.

Por su parte, la consejera se ha referido al convenio como un ejemplo de colaboración entre administraciones para mejorar la calidad educativa y ha recordado la importancia de este tipo de acuerdos, ya que aunque el mantenimiento de los centros escolares corresponde a los municipios, muchos ayuntamientos carecen de recursos suficientes para afrontar estas inversiones.

Pardo ha subrayado también que este modelo de cooperación se extiende a las nueve provincias de Castilla y León y que la suma de los convenios suscritos entre la Junta y las diputaciones alcanza los 3,6 millones en total.

La consejera también ha hecho un repaso de las inversiones educativas previstas en la provincia durante este año. La Junta destinará cuatro millones de euros a 27 actuaciones, entre obra nueva, reformas y mejoras en infraestructuras educativas. De esa cantidad, más de un millón de euros corresponde a actuaciones de reparación, mejora y sustitución de instalaciones.