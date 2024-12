La Junta impulsa tres exposiciones en León, Valladolid y Burgos para potenciar el turismo cultural durante estas fechas

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa la organización de tres grandes exposiciones que se han inaugurado en las últimas fechas y se podrán disfrutar en las ciudades de León, Valladolid y Burgos, durante todo el invierno, como "propuestas culturales únicas que combinan tradición y vanguardia" y pretender potenciar el turismo cultural en la Comunidad.

Así lo puso de manifiesto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en una acción promocional de estas muestras expositivas en Madrid, donde remarcó el "intenso" trabajo de la Consejería para apostar por diferentes propuestas novedosas y de "gran impacto" con el objetivo de posicionar a Castilla y León como "epicentro de la cultura a nivel nacional".

Así, desde el pasado 9 de noviembre, se puede visitar la exposición 'Ai Weiwei. Don Quixote' en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León-MUSAC, en León, que recoge una selección de trabajos producidos durante los últimos veinte años por este creador imprescindible en el panorama artístico internacional, reconocido por su capacidad de fusionar arte y activismo político.

Esta exposición incluye 42 obras entre instalaciones, vídeos, películas y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete y es la primera muestra que exhibe en profundidad la serie de cuadros realizados por Ai Weiwei (Pekín, 1957) con esta técnica, que constituye el hilo conductor del proyecto. 19 obras en las que el artista parte de los 40 colores disponibles de estas piezas de plástico de juguete para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte, modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación o recrean obras del propio Ai Weiwei, realizadas anteriormente con otras técnicas.

Entre estas piezas destaca 'The Third of May', un gran cuadro inédito, producido específicamente para esta muestra, que versiona la obra de Goya 'El tres de mayo de 1808 en Madrid'.

Con más de 1700 m2, 'Ai Weiwei Don Quixote' es uno de los proyectos expositivos más ambiciosos hasta la fecha del artista y disidente chino, que podrá visitarse en el MUSAC hasta el 18 de mayo de 2025 y ha sido diseñada en exclusiva para el museo leonés, cuyas salas permiten albergar algunas de sus obras más monumentales.

Los horarios de visita son. martes a domingo. de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. 24 y 31 de diciembre abierto en horario de mañana. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.

OBRAS CUMBRE DEL BARROCO

La Catedral de Valladolid acoge, desde el pasado 12 de noviembre, la muestra 'Gregorio Fernández - Martínez Montañés. El arte nuevo de hacer imágenes', impulsada por la Junta y organizada por la Fundación Las Edades del Hombre y que podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025.

La muestra ofrece un diálogo entre Gregorio Fernández, heredero de Alonso Berruguete y Juan de Juni, y máximo exponente de la escuela castellana de escultura; y Juan Martínez Montañés, figura cumbre de la escuela sevillana de imaginería.

Ambos maestros, pertenecientes a una misma generación y dentro de unas mismas coordenadas de pensamiento, llevaron el arte escultórico a uno de sus momentos más brillantes, impulsando el paso desde la estética del manierismo final, al barroco naturalista en las décadas iniciales del siglo XVII.

La exposición consta de 68 piezas de ambos autores y se articula a través de un preámbulo y seis bloques temáticos que acercan al visitante a las biografías, los trabajos, los talleres y al legado de estos artistas coetáneos, que marcaron un antes y un después en el arte escultórico del Siglo de Oro español y cuya fama es extendió por toda Europa y hasta América.

SOROLLA EN BURGOS

La sala de exposiciones Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos acoge, desde el pasado 27 de noviembre, la exposición 'Pintar sin miedo, Joaquín Sorolla y la Valencia de 1900', que se puede visitar hasta el 2 de marzo de 2025.

La muestra se enmarca en los actos programados con motivo de la celebración del 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a la ciudad de Burgos, y reúne 32 lienzos de gran formato, procedentes de diferentes museos y entidades que han cedido sus obras, como el Museo Sorolla, el Museo Nacional del Prado, las Colecciones de Arte Banco Sabadell y del BBVA, y el Museo de Bellas Artes de Valencia.

La muestra acerca a la obra de Sorolla y permite contemplarla dentro del periodo de esplendor que vivió la cultura española a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX.

Se trata de una etapa donde las artes, la pintura, la novela o la música alcanzaron en España una fuerza extraordinaria como expresión de la cultura y con una amplia proyección en Europa.

Permite descubrir retratos, marinas, paisajes y escenas costumbristas de la vida rural valenciana, así como la relación del pintor con la ciudad de Burgos, a través de los cuadros que realizó de la Catedral.

La exposición se puede visitar todos los días en horario de 10.30h a 18.30h. 24 y 31 de diciembre abierto en horario de mañana. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.