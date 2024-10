La Junta promociona los vinos de 65 bodegas de CyL entre profesionales del sector de Málaga y alrededores

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha promocionado "la calidad y la diversidad" de los vinos de 65 bodegas de la Comunidad entre profesionales del sector de Málaga y alrededores a los que se ha referido como un "escaparate inmejorable" por su población residente, que supera el millón de habitantes, y por los más de 14 millones de turistas que recibe cada año.

Según ha explicado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el salón de Málaga tiene como objetivo "agrandar el prestigio de los vinos de calidad de la Comunidad y fortalecer su presencia en los diferentes canales comerciales" y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las bodegas y las figuras de calidad vínicas de Castilla y León, "tanto en la Costa del Sol como en sus alrededores".

"Este encuentro representa el mayor desembarco de los vinos de Castilla y León en esta zona del sur de España, lo que pone de manifiesto el interés del sector vitivinícola por Málaga, una de las capitales con mayor crecimiento de la península", han explicado las mismas fuentes.

Las bodegas presentes en el salón representan a 11 figuras de calidad vínicas de la Comunidad, como son D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Bierzo, D.O León, D.O. Cigales, DO. Arribes, D.O. Arlanza, D.O.P. Cebreros, D.O.P Sierra de Salamanca, D.O.P Dehesa Peñalba e I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla y León.

La cita también ha contado con una "exclusiva cata" para 30 profesionales, protagonizada por la sumiller profesional del restaurante Kabuki, Silvia Ortúñez, que ha consistido en un "recorrido detallado" por "algunos de los grandes vinos tintos de Castilla y León" a través de sus diferentes variedades, uvas y territorios.

Agricultura ha recordado al respecto que el sector vitivinícola es "uno de los pilares fundamentales "de la economía de Castilla y León, con una facturación que supera los 1.000 millones de euros y que da empleo a más de 18.000 personas, según la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).