La Junta ve en la Delegación Permanente en Bruselas una "antena" que conecta CyL con Europa y sus instituciones

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha ensalzado la labor de la Delegación Permanente en Bruselas como una "antena" que conecta toda Castilla y León con Europa y sus instituciones.

"Castilla y León invierte en las personas y trabaja para no dejar a ningún castellano y leonés atrás", han manifestado los representantes de la Junta en el Seminario 'Europa se acerca a ti', organizado por el Grupo Social Once.

Tanto el director de Acción Exterior, Fernando Rubio, como el director técnico de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Benedicto Caminero, han defendido esta posición común en la mesa redonda y posterior debate que ha tenido lugar esta tarde en Valladolid y que ha contado también con la presencia del Grupo Social Once, y del Parlamento Europeo, informa el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El director de Acción Exterior ha destacado la importante labor que realizan en Castilla y León todas las entidades que, como la ONCE, dedican su trabajo y esfuerzo a la inclusión social de las personas con discapacidad, para que todas ellas puedan participar en todos los ámbitos de la sociedad.

"Castilla y León invierte en las personas y trabaja para no dejar a ningún castellano y leonés atrás. Asimismo, la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas está abierta para todos y cada uno de los castellanos y leoneses y alienta a que acudan a ella como antena y punto de conexión con las instituciones europeas", ha aclarado Fernando Rubio.

En particular, Rubio ha mencionado la "gran vocación de servicio" de la Once y el Grupo Social Once y ha felicitado a la organización por su modelo de éxito, basado, en sus palabras, en su capacidad de adaptarse a una realidad social diversa y cambiante. Ha subrayado esos 80 años de experiencia y trabajo en España y en buena parte del mundo, y su apuesta actual por el empleo como la mejor vía para conseguir la inclusión social.

"La Unión Europea se orienta en este sentido, como lo demuestra la Estrategia sobre los Derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Unión Europea y vigente hasta 2030, hacia el objetivo de que las personas con discapacidades alcancen una plena participación en la sociedad, y que nadie quede excluido, concediendo para ello financiación a través del Fondo Social Europeo", ha continuado.

"Para la consecución de este objetivo y cualquier otro que pueda ser fundamental para el futuro de Castilla y León, tanto la Once como todas las entidades que trabajan en favor de la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía castellanoleonesa, todas las empresas y emprendedores que buscan crecer y generar riqueza para Castilla y León, cualquier entidad local, o cualquier ciudadano de a pie que esté interesado por Europa cuentan con la Delegación Permanente de Castilla y León, en Bruselas, porque esta entidad es de todos y cada uno de los castellanos y leoneses y no de la Junta de Castilla León. Se trata de los 'ojos y oídos' de la Comunidad en la Unión Europea", ha añadido.

Y ha alentado a todos los presentes a que la utilicen, a que contacten con ella a través de los medios habilitados a tal efecto, bien sea a través del correo electrónico (delegacion.cyl@reper.maec.es), o por teléfono : + 32 509 87 68 / +32 509 87 35.

Por su parte, el director técnico de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Benedicto Caminero, ha centrado su intervención en cómo las políticas europeas y sus objetivos en materia de personas con discapacidad se están implementando en Castilla y León, gracias al apoyo y cofinanciación del Fondo Social Europeo.

"El empleo constituye un pilar esencial en el proyecto de vida de las personas con discapacidad", ha sentenciado, siendo un reto pendiente debido a las bajas tasas de actividad en este colectivo del que solo el 23,7% tienen acceso al empleo (INE-EDAD 2020).

Caminero ha ofrecido cifras y ha precisado que, en el marco del programa operativo Feder 2014-2020, impulsado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con un presupuesto global de 28 millones de euros, se han realizado los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), y el programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad, cofinanciado por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), concluye el comunicado.