Un laboratorio de la ULE llevará el nombre del catedrático leonés de la Universidad de Pensilvania, César de la Fuente

El Laboratorio Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) llevará desde este miércoles el nombre de César de la Fuente Núñez, egresado de la ULE y catedrático de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

El propio de la Fuente ha sido el encargado de descubrir la placa conmemorativa en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, por la rectora, Nuria González y la decana de la facultad, Laura López Campano.

De la Fuente se ha mostrado "emocionado" y ha recordado que hace justo 20 años comenzó el grado de Biotecnología en esta facultad, formando parte de la primera promoción de estos estudios.

En el laboratorio que ahora lleva su nombre dio sus "primeros pasos como científico". Tras descubrir la placa, ha asegurado que en la Universidad de León "hay un talento tremendo y un profesorado increíble.

"Los hilos del conocimiento que me llevé de aquí me han seguido toda mi vida profesional, de hecho, en estas aulas, fue donde descubrí mi amor por las bacterias y ahora me dedico a desarrollar nuevos antibióticos para matar a las bacterias", ha expresado el homenajeado.

El investigador ha relatado cómo en ese mismo espacio aprendió a sintetizar aspirina usando métodos químicos para la creación de nuevos medicamentos, que es el objetivo de su grupo de investigación en Estados Unidos.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha calificado al doctor César de la Fuente como "uno de los egresados con mayor proyección internacional" y ha recordado que cuenta con más de 80 premios, entre ellos, el Princesa de Girona a la Investigación 2021.

Para González, el investigador de la Universidad de Pensilvania "es una muestra de que en estas aulas hay calidad educativa y que los egresados pueden llegar donde se propongan". También ha deseado que ese espacio en el que César de la Fuente Núñez "dio sus primeros pasos", sea fuente de inspiración para los estudiantes y que sepan que pueden también contribuir, en el futuro, a "resolver los problemas de la humanidad".

La decana de la facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Laura López Campano, ha trasladado al ex alumno de la ULE que "su éxito es y será el orgullo de la facultad y de toda la Universidad de León" y le ha agradecido "ser un ejemplo de capacidad, trabajo, autodisciplina, talento, creatividad y liderazgo".

La decana ha invitado a César de la Fuente a utilizar un laboratorio al que "puede volver siempre y te recibiremos con los brazos abiertos esperando noticias de tus descubrimientos que están cambiando el mundo".