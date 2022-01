'El Manitas' rompe a llorar al escuchar la decisión de su puesta en libertad provisional

Archivo - Trib.- Condenados a ocho años dos jóvenes que en una misma noche cometieron en Valladolid cuatro robos con un machete - EUROPA PRESS. - Archivo

La instructora le ha puesto en la calle pero le impone una serie de medidas para que esté localizado y evitar una posible huida

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El detenido por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López de la Rosa, la mujer de 35 años vecina de Traspinedo cuyo paradero se ignora desde el pasado día 12 de enero, ha roto esta mañana a llorar al conocer por boca del fiscal del caso que iba a solicitar su puesta en libertad provisional, como así ha ocurrido finalmente.

El investigado, R.G. ('El Manitas'), se encuentra ya en libertad tras la comparecencia que a primera hora de la mañana se ha desarrolado en el despacho de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid con la presencia del fiscal del caso, el propio detenido y de su letrada, Lorena Iglesias, en la que, por primera vez, el sospechoso ha realizado su primera declaración pero sin que el contenido de la misma haya trascendido, según ha podido conocer Europa Press en fuentes jurídicas.

Durante la comparecencia, el fiscal del caso ha propuesto las medidas finalmente adoptadas por la instructora, sin la oposición de la defensora.

El detenido, según las mismas fuentes, no ha podido reprimir sus lágrimas de alivio al oir al acusador público que no iba a pedir prisión provisional para él sino su puesta en libertad, medida que

se interpreta en clave de que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Guardia Civil no han podido incriminar de forma fehaciente al sospechoso en la desaparición de Esther López.

En cualquier caso, el auto, que no concreta posibles delitos, impone a R.G. la obligación de no salir de la provincia de Valladolid sin autorización, la retira del pasaporte--para asegurar que no abandona España--y la necesidad de firmar todos los días y notificar cualquier cambio de domicilio.

SALIDA EN UN VEHÍCULO POLICIAL

La salida del investigado del Edificio de los Juzgados, sitos en la calle Angustias, se producía poco después de forma discreta a bordo de un vehículo policial para evitar encontrarse con el elevado número de medios de comunicación que esperaban desde primera hora de la mañana apostados ante las puertas del inmueble judicial.

R.G. era conducido hasta un punto determinado donde le eperaban familiares para hacerse cargo de él y trasladarle hasta una vivienda que, desde luego, no es la que ocupaba hasta ahora en el municipio de Trspinedo.

R.G, de 48 años, permanecía detenido desde el pasado sábado, 22 de enero, en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, en la Avenida de Soria, y la propia juez había acordado el pasado martes prorrogar su detención otras 72 horas, hasta las 09.00 horas de este viernes, tras haber expirado entonces el plazo límite para mantenerle privado de libertad.

Hasta el momento, el detenido se había negado a prestar declaración ante la Guardia Civil y la juez de instrucción y tan sólo había mantenido su absoluta inocencia en varios encuentros mantenidos con su abogada defensora, quien logró que desistiera de la campaña de huelga de hambre que llegó a iniciar en protesta por la detención sufrida y su implicación en los hechos.

En los últimos días la Guardia Civil, con más de un centenar de efectivos e integrantes de distintas unidades especiales, ayudados por drones, un helicóptero y perros, han rastreado a fondo, pero sin éxito, el término de Traspinedo, fundamentalmente la vivienda de R.G., pinares y el río Duero a su paso por el municipio.

También se han tomado muestras de un BMW oscuro, propiedad de 'El Manitas', durante la jornada del miércoles y todo el día del jueves en en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en busca de algún vestigio biológico que pudiera atestiguar que la joven de Traspinedo llegó a ocupar el referido turismo.

SEGUNDO INVESTIGADO

Además de 'El Manitas', una segunda persona que estuvo la noche de autos con la desaparecida está siendo también investigada por la desaparición de Esther, sin que hasta el momento hayan trascendido más detalles sobre su identidad y razón de que se encuentre en la lista de sospechosos del Instituto Armado.

El citado individuo ya ha declarado varias veces como testigo en instalaciones de la Benemérita y la última, este miércoles por la tarde, lo hizo ya en su nueva condición de investigado.

Para este sábado está previsto que la Guardia Civil organice otra 'macrobatida' con la asistencia de voluntarios. Se ampliará la zona de búsqueda, se avisará al 112 y se va a pedir la colaboración del Ayuntamiento y de la Cruz Roja.

El domingo, Traspinedo será además escenario de una concentración de apoyo a la familia de Esther López que se desarrollará, a partir de las 17.00 horas, en la Plaza Mayor de la localidad y que ha sido convocada por el Ayuntamiento.