Localizan sin vida al hombre que desapareció el 20 de octubre en Villacastín

Efectivos del dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Villacastín. - SUB GBENO EN SEGOVIA

SEGOVIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Segovia ha dado por finalizado el dispositivo de búsqueda y localización activado desde la tarde del pasado martes 20 de octubre, tras haber encontrado el cuerpo sin vida del varón de 58 años cuya desaparición había sido denunciada en la localidad de Villacastín.

Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición, la Guardia Civil estableció un "amplio" operativo de búsqueda con medios humanos y materiales con el objetivo de localizar a la persona desaparecida.

En las últimas horas se han llevado a cabo intensos rastreos y labores de búsqueda coordinadas y el cuerpo del hombre desaparecidoha sido localizado sobre las 13:10 horas de este miércoles por componentes del dispositivo de búsqueda, en las inmediaciones de la carretera N-VI, dentro del término municipal de Ituero y Lama.

Tras personarse en el lugar la Autoridad Judicial competente se ha procedido al levantamiento del cadáver y se han iniciado las diligencias oportunas encaminadas al total esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.

En el dispositivo han participado una treintena de guardias civiles pertenecientes a las especialidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, USECIC, Fiscal y Fronteras y Tráfico. Asimismo, la USECIC aportó dos drones que resultaron de gran utilidad para ampliar las capacidades de localización en las zonas de búsqueda.

El operativo contó además con el apoyo de la Unidad Cinológica de la Zona de León, especializada en la búsqueda de personas, cuyos componentes se desplazaron expresamente a la provincia de Segovia para reforzar las labores de