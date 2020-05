Lucas: "Dada la situación actual, la vuelta a las aulas este curso no parece factible"

Alaba la profesionalidad del personal docente que ha permitido pasar de un día a otro de un sistema presencial a otro vía telemática

"¡Francamente, dada la situación sanitaria actual, la vuelta a las aulas antes de finalizar el presente curso no parece factible!", es el contundente mensaje que la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha trasladado como broche a su comparecencia este viernes ante la comisión del ramo celebrada en las Cortes, donde ha dado cuenta de las medidas adoptadas por su departamento en la lucha contra el coronavirus.

Lucas, en una intervención de más de una hora, ha apuntado que un retorno a las aulas este curso 2019-2020 es algo que se escapa de los designios de su Consejería, a tenor del escenario cambiante motivado por la pandemia, pero que en cualquier caso es algo que debería de hacerse "con todas las garantías sanitarias".

Sin embargo, en la situación sanitaria actual, Lucas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado su convicción de que la vuelta a las aulas antes de fin de curso "no parece factible", con lo que las clases, tanto en el ámbito universitario como no universitario, continuarán de forma no presencial bajo las dos premisas impuestas desde el inicio, "garantizar la seguridad de la comunidad educativa y velar por el derecho a la educación".

La consejera ha aprovechado para reiterar su agradecimiento al profesorado por su "profesionalidad, esfuerzo y capacidad de adaptación a circunstancias inéditas", sin olvidar tampoco la comprensión y colaboración mostrada por los padres de los alumnos, y ello en el marco de las dificultades registradas durante los primeros días en cuanto al acceso a la plataforma digital.

"Algo lógico, si se tiene en cuenta que, de la noche a la mañana, unas herramientas dimensionadas para un tráfico de datos determinado, incrementan de forma exponencial su uso", ha señalado Lucas, en alusión al Portal de Educación--www.educa.jcyl.es--que vio triplicar los accesos de un día lectivo para otro, de tres millones de visitas semanales a nueve millones, convirtiéndose en "una de las principales herramientas sobre la que pivota la educación no presencial".

Tal es así que, como así ha subrayado, en estos momentos funcionan 774 aulas virtuales, con 850.000 accesos semanales y 296.000 usuarios potenciales, entre alumnos y profesores, a lo que se suma el hecho de que todos los centros públicos disponen de las herramientas de Microsoft Office 365 y el uso que la comunidad educativa está haciendo de ellas está siendo masivo, uno de los mayores en toda España, según la propia empresa.

Desde el mismo Portal se accede al Centro de Recursos On Line (CROL), donde docentes y alumnos de todas las etapas no universitarias encuentran multitud de temáticas curriculares, materiales multimedia o recursos inclusivos, entre otros. En este tiempo de confinamiento, se han incluido en el CROL tantos recursos como en un año normal completo.

El resultado de todas estas actuaciones, ha sentenciado Rocío Lucas, es que "la educación no presencial está funcionando de forma satisfactoria a pesar de las dificultades", algo que la consejera ha atribuido, en gran parte, a que la Consejería de Educación lleva años apostando por las nuevas tecnologías y la competencia digital del profesorado, algo en lo que Castilla y León fue pionera.

BRECHA DIGITAL

"No dejar a nadie atrás" ha sido y está siendo una premisa de la Junta de Castilla y León en esta pandemia, ha declarado Lucas en referencia a los intentos de su Consejería de evitar que la educación telemática se convirtiera para algunos alumnos en barrera por falta de medios.

Por eso, los equipos directivos y los profesores han identificado a todos aquellos alumnos que tuvieran problemas de acceso a la educación online, un recuento que ha finalizado con 9.900 estudiantes, aproximadamente el 3,5 por ciento del total, que han recibido una tarjeta SIM para poder seguir aprendiendo a distancia.

Junto a ello, la enseñanza ha entrado a los hogares por otra vía: la televisión, ya que desde el día 30 de marzo Castilla y León Televisión emite contenidos educativos sobre distintas materias para todas las etapas.

La crisis del coronavirus coincidiendo con el tercer y último trimestre escolar ha obligado a la Junta a buscar soluciones educativas en colaboración con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio de Educación y Formacion Profesional.

En este sentido, tal y como ha explicado la titular de Educación en las Cortes, la primera de las decisiones fue no dar el curso por perdido y continuar avanzando en competencias clave, algo que era prioritario para un sistema "serio y exigente" como el de Castilla y León.

Asimismo, y para no perjudicar a nadie, el tercer trimestre se adaptó a lo excepcional de la situación: "Lo realizado durante este último trimestre podrá sumar, beneficiar al alumno, pero nunca perjudicarle", ha recordado Lucas, quien ha reconocido que más complejas eran las soluciones en la Formación Profesional y las enseñanzas de idiomas, donde también la Consejería ha dado instrucciones para flexibilizar al máximo los módulos prácticos y la evaluación.

EBAU Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

En el ámbito universitario, Lucas ha explicado que la prueba de acceso también sufrirá cambios. Así, y en total consonancia con el Ministerio de Universidades, Castilla y León cambió las fechas de sus exámenes, que se celebrarán del 1 al 3 de julio en su convocatoria ordinaria, y del 10 al 12 de septiembre en la extraordinaria.

El tipo de prueba también se ha modificado para adaptarse a la situación. La Consejería de Educación ha trabajado junto con las universidades para aprobar un modelo de examen "en el que el alumno pueda elegir contenidos adquiridos antes de que se suspendieran las clases presenciales", ha señalado Lucas.

En el ámbito universitario las soluciones se han adoptado respetando el principio básico de la autonomía universitaria. Y el resultado es que, según ha señalado la propia consejera, la docencia virtual se está desarrollando "satisfactoriamente, dentro de las dificultades que en muchos casos se plantean".

También se ha felicitado de que el tejido investigador de Castilla y León está siendo clave en esta pandemia. Las universidades y centros públicos "se están mostrando muy activos y han presentado proyectos a la convocatoria nacional del Instituto de Salud Carlos III" para buscar soluciones a la pandemia, ha explicado la consejera, que ha anunciado ayudas por 2,4 millones para aquellos que se queden fuera de esa carrera

pese a obtener buena puntuación.

Asimismo, la Consejería de Educación ha autorizado las prórrogas de todos los contratos de personal investigador que fueran a terminar durante el Estado de Alarma, lo que se traduce en 168 contratos entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Además, la labor de esta Consejería, junto con la de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha conseguido agilizar los trámites para que los laboratorios de las universidades puedan realizar test diagnósticos PCR.

PARALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Otra de las consecuencias directas de la pandemia y el Decreto sobre el Estado de Alarma ha sido la paralización de todos los procedimientos administrativos, entre ellos las oposiciones que ya estaban convocadas para el 2020 para el cuerpo de profesores.

Al respecto, Lucas ha defendido la medida de aplazar dicha convocatoria a 2021, una decisión que se ha tomado junto con las organizaciones sindicales de Castilla y León y que garantizará las 1.401 plazas convocadas.

También se ha paralizado el de admisión de alumnos. La titular de Educación ha anunciado que la orden que regula el nuevo proceso se publicará en los próximos días y ha reiterado el mensaje de tranquilidad a las familias, ya que tendrán tiempo suficiente para registrar las solicitudes y elegir centro.