La 'LXVIII Carrera a El Henar' unirá de nuevo Valladolid con el Santuario el próximo 12 de octubre

Archivo - Salida de la I Carrera a El Henar. 12 octubre 1959. - CARRERA A EL HENAR. - Archivo

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'LXVIII Carrera a El Henar', el próximo 12 de octubre, unirá de nuevo la ciudad de Valladolid con el Santuario de la Virgen de El Henar, en la localidad segoviana de Cuéllar, en una cita deportiva y popular que nació en el año 1959 de la mano de los jóvenes del Club de Atletismo de la Congregación Mariana de San Estanislao de Kostka y que volverá a reunir a distintas generaciones de corredores vallisoletanos.

La jornada se iniciará a las 09.00 horas desde la parroquia de La Milagrosa, en Valladolid. En el lugar de salida tendrá lugar la bendición de las flores y la lectura de una ofrenda elaborada de forma especial para la ocasión, tras lo cual el primer atleta iniciará el trayecto portando el ramo que servirá de testigo en la carrera de relevos.

En la edición de este año participará un grupo cercano a los 50 atletas, que abarca desde jóvenes hasta veteranos, integrando a padres, hijos y nietos. El recorrido se ha estructurado mediante un sistema de relevos cortos con el fin de facilitar la participación de todos los inscritos en el trayecto.

El itinerario discurrirá por diversas localidades de la zona, entre las que se encuentran Herrera de Duero, Aldeamayor de San Martín, Arrabal de Portillo, Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo y Viloria del Henar. En estas poblaciones, los vecinos acudirán a las calles para presenciar el paso de la prueba y animar a los participantes.

La llegada al Santuario de El Henar, en Cuéllar (Segovia), está prevista en torno a las 13.00 horas, momento en el que el último relevista entregará el ramo de flores para colocarlo ante la imagen mariana. Posteriormente, a las 12.30 horas, se ha programado una misa en la que se dará lectura a la ofrenda plasmada en un pergamino artesanal que quedará depositado junto a las flores.