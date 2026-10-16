Mañueco responderá sobre las líneas rojas del PGC para que no haya retrocesos y sobre la Estrategia Logística

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, preguntará al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la próxima sesión de control --comenzará a las 16.30 horas del martes 20 de octubre-- dónde sitúa las líneas rojas para que los presupuestos de 2027 no se conviertan en un retroceso en derechos.

Por parte del Grupo Mixto la pregunta de control al presidente correrá a cargo del procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que quiere conocer el calendario que contempla la Junta para abordar la revisión de la Estrategia Logística de Castilla y León e incluir en ella a la provincia soriana.

La sesión de control continuará con las preguntas al resto de los integrantes del Gobierno de coalición PP-Vox, entre ellas dos del PSOE al vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, para saber a quiénes se refiere al hablar de "determinados perfiles de gentes" en los recortes en las ayudas públicas y qué lugar ocupa en las políticas de familia de la Junta el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.

La devolución del dinero cobrado "indebidamente" por la Junta a las personas dependientes de Castilla y León; la financiación de las obras de ampliación del Museo de Burgos y la previsión de finalización de la variante de Guardo son otros de los asuntos que motivan las preguntas de los socialistas que se interesarán también por las medidas previstas por la Junta después de que los arrastres del incendio de Burgohondo dejaran sin agua potable a Casavieja, Piedralaves y Mijares.

El Grupo Socialista cuestionará también la falta de avances en la construcción de las 250 viviendas públicas comprometidas en Zamora y preguntará por las medidas previstas para que cualquier menor pueda asistir a su centro escolar "sin ver comprometido su derecho a la educación ni su salud".

En el caso del Grupo Mixto, los leonesistas quieren conocer el análisis de la Junta de la inversión ejecutada en materia de vivienda en los últimos cuatro años; del efecto del pacto de gobierno PP-Vox en la planificación de infraestructuras sanitarias en la Región Leonesa y de la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales.

Cerrará la sesión de control el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que pregunta el motivo por el que su provincia es "siempre la última" en sus inversiones.