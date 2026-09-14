Mañueco ve en el Centro de Salud de Prosperidad en Salamanca una infraestructura "moderna y adaptada" a la población

SALAMANCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy el nuevo Centro de Salud de Prosperidad, en Salamanca, una infraestructura "moderna y accesible" con una inversión de 9,5 millones y que ofrecerá a más de 12.600 pacientes una cartera "completa" de servicios de Atención Primaria de la Comunidad.

El nuevo centro, que abrirá mañana sus puertas, cuenta con más de 3.000 metros cuadrados en una ubicación "estratégica" frente al entorno del Tormes y dispone de diez consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, diez de Enfermería, dos de Pediatría y otras dos de Enfermería Pediátrica.

Asimismo, estas instalaciones ofrecerán servicios de Fisioterapia; programas preventivos y de promoción de la salud; servicios de atención comunitaria y domiciliaria; así como atención al paciente crónico y pluripatológico. También incorporarán nuevas prestaciones como ecografía, retinografía, espirometría, cirugía menor, extracción analítica y laboratorio, junto con unidades de Fisioterapia y Rehabilitación, Atención a la Mujer, Mamografía y Psicoprofilaxis Obstétrica.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que este centro constituye un "ejemplo del esfuerzo organizativo y de transformación asistencial" que, en sus palabras, está desarrollando la Junta, así como de su "compromiso" con la sanidad pública y la Atención Primaria.

En este sentido, ha recordado que Castilla y León cuenta con "el tercer sistema sanitario" mejor valorado de España, según el Barómetro del Ministerio de Sanidad, fruto del "esfuerzo" de los profesionales y de la "voluntad política" del Gobierno autonómico, que invierte "más que nunca" en infraestructuras asistenciales y tecnologías sanitarias "avanzadas".

REORGANIZACIÓN

La puesta en marcha del nuevo Centro de Salud de Prosperidad da respuesta a una "larga demanda" de los vecinos y permitirá "mejorar" la atención sanitaria de toda la población de Salamanca mediante "la reorganización integral" de cinco Zonas Básicas de Salud de la capital.

Este proceso ha implicado la redistribución de población y profesionales y la adaptación de los sistemas de información, si bien se ha garantizado "en todo momento" la continuidad asistencial y la prestación ordinaria de los servicios sanitarios.

Esta reorganización permitirá "aliviar" la carga asistencial de otras zonas, especialmente La Alamedilla y Garrido Sur, con una distribución "más equilibrada y adaptada a la evolución demográfica y urbanística de la ciudad".

Además, "facilitará" a los salmantinos "un mejor acceso a los servicios sanitarios y una atención más cercana, accesible y personalizada", ha continuado.

El nuevo centro destina más de 900 metros cuadrados al área de consultas y cuenta, además, con 75 metros cuadrados para laboratorio y extracción de muestras; 134 para la Unidad de Atención a la Mujer; 120 para la Unidad de Mamografía; 115 para preparación al parto; y 209 para la Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia, que dispone de sala de tratamiento y cuatro boxes para atención individualizada.

La infraestructura, formada por tres pabellones articulados a través de un amplio vestíbulo principal, dispone también de una nueva plaza pública frente al acceso general. Las zonas de espera se orientan hacia los jardines interiores y el río Tormes.

Fernández Mañueco ha reafirmado el "compromiso" de la Junta con la sanidad pública y el "refuerzo" de la Atención Primaria en toda la Comunidad. En el caso de la provincia de Salamanca, el Ejecutivo autonómico ha realizado obras de mejora de la eficiencia energética en 18 centros de salud de la provincia y ha finalizado las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Santa Marta de Tormes.

Asimismo, avanzan las obras del centro de Peñaranda de Bracamonte, que concluirán este mismo año. Por otro lado, se está redactando el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Salud San José-El Zurguén, tras reconsiderar su ubicación atendiendo al deseo de los vecinos.

Además, en los próximos meses se actuará en otros centros, como el de Tejares, donde se renovará la cubierta, y el de Sancti Spíritus, con actuaciones de climatización, ha relatado el jefe del Ejecutivo.

En el ámbito hospitalario, tras una inversión de la Junta superior a 350 millones de euros, el nuevo edificio del Hospital Universitario de Salamanca ya está en funcionamiento. A su vez, están en ejecución las obras del edificio de consultas externas y las de ampliación de las urgencias del hospital.

La Junta también ha dotado al Hospital Universitario de Salamanca de equipamiento sanitario de "última generación y alta tecnología", una apuesta que continuará tanto en la provincia como en el conjunto de Castilla y León.

En este sentido, el presidente ha subrayado que la Comunidad se encuentra "a la cabeza de España en recursos tecnológicos avanzados para la sanidad pública", a la vez que ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá invirtiendo "para mantenerla a la vanguardia del país".