Manuel Solo, Roel de Honor de la 37 Secime: "Este festival me ha dado gasolina en esta carrera de fondo"

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Manuel Solo ha asegurado sentir "una gratitud muy grande" al recibir el Roel de Honor de la 27 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime), certamen en el cual ha resultado ganador del premio al mejor actor en dos ocasiones.

"Es de los primeros festivales en los que he sentido que se ponía una lucecita sobre mí, algo de reconocimiento. Me ha dado combustible desde el principio. Periódicamente este festival me ha dado gasolina en esta carrera de fondo que es la del secundario", ha señalado Solo en un encuentro con los medios de comunicación momentos antes de recibir el galardón honorífico del festival vallisoletano, acompañado de su director, Emiliano Allende.

El nominado al Goya al mejor actor por su papel en 'Cerrar los ojos', sigue aceptando papeles en cortometrajes, cuando considera que "la historia merece ser contada", solo que ahora es "más selectivo". En palabras del actor algecireño, es un "lujo" que se permite en un momento en el que la variedad de plataformas y formatos genera "más trabajo".

En relación con los contenidos de las plataformas, Solo ha afirmado que tiene "dudas serias" sobre la calidad de los mismos. "Hay mucha necesidad de rellenar contenidos, dando productos que son copias de copias de copias", ha sostenido el intérprete.

En ese contexto, se ha mostrado "sorprendido" de que películas independientes españolas y de otros países hayan tenido en los últimos tiempos "un rendimiento en salas más que aceptable". "También hay nicho para ese otro cine, aunque la oferta de entretenimiento puro y duro es enorme, cada vez más grande, da la sensación de que se lo come todo", ha dicho.

Para alguien acostumbrado a papeles secundarios, la llegada de los protagonistas le ha hecho comprobar "lo que es trabajar todos los días en casi todas las secuencias". "Intento no machacarme si un día no sale del todo bien", ha trasladado Solo. Igualmente, ha confesado que tuvo miedo de que 'Cerrar los ojos' "se cayera por su "culpa".

El ganador del Goya al mejor actor de reparto por su papel en 'Tarde para la ira' ha hecho un alto en su agenda para recoger el Roel de Honor de Medina del Campo y volver a Oporto, donde está rodando su siguiente proyecto: 'La quinta', de Avelina Prat. Además, tiene pendiente de estreno también una serie que será anunciada dentro de poco, una comedia, y otro largometraje.

Interpelado por la fórmula para que el cortometraje llegue al público, Manuel Solo ha puesto el acento en la educación para que a través de talleres, se pueda "llevar el lenguaje cinematográfico a las escuelas, y a los cines, haciendo sesiones por géneros".