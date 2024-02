Maroto destaca la "estabilidad" del Gobierno de CyL y avisa de su acuerdo con Vox: "No sonroja y se conoce"

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Senado y senador autonómico por Castilla y León, Javier Maroto, ha destacado la "estabilidad" del Gobierno en la Comunidad donde las señas de identidad del PP están "presentes" en "servicios sociales, Sanidad y Educación", para advertir, además, de que el acuerdo de coalición con Vox no tiene "nada que pueda sonrojar y se conoce".

"No como los acuerdos de Sánchez --en referencia al presidente del Gobierno-- que no se conocen porque se avergüenza de ellos", ha sentenciado durante su participación en unas jornadas organizadas por El Mundo Diario de Castilla y León en Valladolid.

Maroto ha explicado que el PP en Castilla y León tiene "muchas cosas que aportar" a la política nacional, si bien las ha resumido en dos: "su modelo territorial y su estabilidad". En este sentido, Maroto ha subrayado la conexión del presidente del partido y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y es que, a su juicio, ambos entienden "la diversidad de España a través de sus realidades territoriales".

El dirigente 'popular' ha incidido en la "estabilidad" que transmite la Junta a través de una coalición que, hasta este momento, "no se conocía". "Había acuerdos en Andalucía con Vox, pero no estaban dentro del Gobierno, y aquí sí se produjo esa situación", ha explicado Maroto.

En este sentido, ha recordado que los acuerdos de Gobierno del PP con Vox provocaron "muchos miedos". "Pero no había nada que nos sonrojara, no como los de Sánchez, que no se conocen porque se avergüenza", ha zanjando para rechazar, en este sentido, "lecciones" desde el PSOE. "Lo que pica es no poder explicar las cosas o algo en lo que te van a pillar, como Sánchez", ha finalizado.