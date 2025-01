Martínez se reunirá con Mañueco tras el congreso y cree que solo adelantará elecciones "si le flaquean las piernas"

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario electo del PSCyL, Carlos Martínez, ha avanzado que se reunirá con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después del congreso de Palencia, el 22 y 23 de febrero, y descarta que haya un adelanto electoral salvo si "le flaquean las piernas" al jefe del Gobierno autonómico.

El socialista ha reconocido, en rueda de prensa junto al secretario saliente Luis Tudanca, que había hablado con "respeto, educación y cortesía parlamentaria" con el también presidente del PP de Castilla y León y que se han emplazado a una reunión después del cónclave palentino. "El objetivo que tiene el Partido Socialista de Castilla y León es de apoyar y colaborar. Si en verdad nos ponemos a trabajar en serio, si nos damos la mano y desarrollamos pactos de comunidad, podemos hablar en cualquier momento porque nosotros vamos a estar", ha argumentado.

Eso sí, ha advertido del "permanente engaño" que realiza al PSCyL para insistir en que su partido definirá la "foto fija actual de los territorios, la comarcalización de las provincias" para abordar la manera en la que se están prestando "los servicios básicos".

En este punto, ha abordado las cuestiones sobre la candidatura del partido a las próximas elecciones autonómicas. El dirigente socialista no considera que haya adelanto electoral y, si lo hay, será porque a Mañueco le estarán "flaqueando las piernas".

De ahí que haya incidido en que respeta "los tiempos y las reglas" que de forma interna se ha dado el partido, no solo por "respeto", sino porque "cree" en ellos. "Siempre he hablado de liderazgo colectivo, liderazgo horizontal, me preocupa mucho más, y lo he dicho durante todos estos días de atrás, la consolidación de un proyecto sólido, asentado en las nueve provincias, y luego se verá quién tiene que representar, qué candidato, qué candidata tiene que aspirar a poder proyectar ese liderazgo colectivo sobre ese proyecto común. Y en esa secuencia, que me vais a oír mucho, proyecto, equipo, liderazgo, es en la que me vais a encontrar", ha abundado.

Martínez ha reiterado que "no hay una decisión tomada" de él "sea o no" el candidato, algo que no le "preocupa" para subrayar que hay "gente y equipo" en Castilla y León para "visibilizar" el proyecto.