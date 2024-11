Más de 20 trabajos compiten por alzarse con el premio al Mejor Corto de CyL en la 36 edición del Aguilar Film en Palenci

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aguilar Film Festival, que celebrará su 36 edición del 29 de noviembre al 8 de diciembre, volverá a dedicar su primer fin de semana a la producción regional y, en esta ocasión, han sido 21 las obras seleccionadas para formar parte de este apartado.

Las películas se podrán ver en el Espacio Cultural Cine Amor entre el viernes 29 y el domingo 1, jornada esta última en la que tendrá lugar la entrega de premios.

Según ha señalado la organización del evento en un comunicado remitido a Eurioa Press, la "prestigiosa" cita cinematográfica aguilarense sigue así la senda iniciada en 2023, cuando el festival apostó por impulsar el Concurso de Cortometrajes de Castilla y León "para dar mayor visibilidad a los cineastas de la región y a los trabajos que se realizan en ella".

De este modo, el festival acercará al público los mejores cortometrajes de la Comunidad a través de seis sesiones y, por géneros, destaca la presencia de ocho documentales en esta sección -un formato minoritario- a los que se suman once cortos de ficción y dos de animación.

Entre ellos se encuentra 'Semillas de Kivu', película que aborda la violencia sexual sufrida por las mujeres durante la guerra de la República Democrática del Congo y que es candidata a los premios Goya.

La obra, que se proyectará también en la sección Oficial del Aguilar Film Festival, está dirigida por el leonés Néstor López, cineasta que estuvo presente el año pasado en el festival, y por Carlos del Valle.

En lo que se refiere a las producciones de ficción, el festival proyectará obras como 'Solo los muertos se quedan', de Alejandro Renedo, mejor corto de Castilla y León en la última edición de la Seminci, o 'Solo Kim', historia de un adolescente transgénero que han dirigido el salmantino Javier Prieto y el turolense Diego Herrero y que también competirá en Oficial, mientras que en el apartado de producciones de animación, el concurso contará con los cortometrajes 'Abubilla', de Rafa Vidal y Julián Gómez, y 'Ciao peskao', de Andrea García y Guillermo González.

Así, desde el festival ha afirmado que las películas incluidas en esta categoría engloban trabajos dirigidos o producidos por cineastas nacidos en la región, los que han sido total o parcialmente rodados en la Comunidad o los que han sido producidos por una persona o una empresa establecida en ella.

PANORAMA PALENTINO Y SECCIÓN DE CAMPO

Una de las novedades de la pasada edición del certamen fue el apartado denominado 'Panorama Palentino', en el que tienen cabida trabajos rodados recientemente en la provincia y, en la presente edición del festival, dicha sección se amplía a dos sesiones, que han sido programadas para el domingo 1 de diciembre.

Algunas de las obras que se podrán ver dentro de este apartado son 'Ahora que me muero, me entra el cariño', de Pablo Díez de Bustos; 'Espigas', de Sara Pedroso Emperador y Andrea Reig Calabuig o 'Lica', un proyecto impulsado por un grupo de personas creativas de la zona de Aguilar de Campoo que presentará Jesús Rodríguez Solórzano.

El público del Aguilar Film Festival también podrá disfrutar de la sección 'De Campo', dedicada a los trabajos que se aproximan al medio rural desde diferentes perspectivas, abordando temas como la despoblación, la conservación de la naturaleza, la cultura tradicional o la convivencia entre lo urbano y lo rural.

En esta ocasión serán 17 las obras procedentes de siete países las que competirán en esta categoría que se dividirá en cuatro sesiones y, según han afirmado desde el festifal, "destaca" dentro de este apartado 'Trenc d*alba', un corto ambientado en una masía en ruinas que fue estrenado en el festival de Cannes y recibió una mención especial en la sección Punto de Encuentro de la Seminci.

Entre las obras internacionales, el país que más cortometrajes aporta a 'De Campo' es Francia, con tres producciones.

Además, en esta sección están incluidas tres obras que forman parte del concurso de Castilla y León al estar vinculados a la provincia de Burgos, se trata de 'Arenillas', de Marta Martín, 'La generación de la regeneración', de Saúl González Abejón y de 'Inania', de Júlia Girós y Vera Herrero.

RÍETE TÚ

Tras haber llegado al festival como una "pequeña sesión" de cortometrajes con carácter cómico y desenfadado, el apartado denominado 'Riéte Tú' "sigue creciendo en el certamen y se consolida como una de las secciones oficiales a concurso", han aseverado desde la organización del festival.

Dicho aumento queda "patente" en el número de sesiones, que pasan de dos a cuatro, y en el de obras seleccionadas, que igualmente se incrementan de diez a veinte.

Entre esos trabajos habrá ocho producciones nacionales y otras doce procedentes de nueve países diferentes.

'Citizen tourist', de Gustavo Carreriro; 'Knock, Knock', de Julian Gerchow; 'Lumbago,' de Bendik Kaltenborn; 'The test', de Benjamin Sutton; 'The nectar instead', de Yoo Lee; 'Allégresse', de Gillie Cinneri; 'El carné (des)madre', de Xabi Vitoria, o 'Tumbas vecinas', de José Antonio Gutiérrez Bustos, son algunos de las obras seleccionadas para esta sección.

El corto ganador de este concurso será elegido mediante votación del público asistente a las proyecciones.