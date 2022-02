Más de 300 solicitudes de centros educativos de CyL para talleres sobre igualdad y lucha contra violencia de género

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Valladolid han planteado 303 solicitudes al Ayuntamiento para los talleres municipales sobre igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género.

Estos datos, según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se sitúan en cifras superiores a las de los últimos años de pandemia.

Este curso el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido 303 solicitudes, cifra que supera la registrada hace dos años para estas acciones llevadas a cabo por la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género.

Entre estas actividades se encuentran los talleres educativos en materia de igualdad y prevención de la violencia de género, que desde hace años se vienen ofreciendo a los centros educativos de la ciudad a través de la Guía Municipal de Actividades Educativas.

Durante el curso 2019/2020 hubo un total de 239 solicitudes de talleres, si bien como consecuencia de la situación causada por el Covid-19 los talleres que iban a impartirse entre marzo y junio de 2020 fueron cancelados.

El curso 2020/2021 comenzó con un nivel bajo de solicitudes que fue incrementándose, de forma que en el año 2021 se impartieron un total de 194 talleres, en los que han participado 3.067 alumnos y alumnas de 53 centros educativos.

De estos talleres 54 correspondían al curso 2020/2021 (de enero a junio) y los restantes al curso 2021/2022 (de octubre a diciembre).

En total para el curso 2021/2022 se han recibido 303 solicitudes de talleres, superando así las cifras del curso anterior a la pandemia.

La concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, considera "fundamental esta formación para que el alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional tenga claro que la igualdad debe ser real desde las edades más tempranas; que no puede haber ninguna discriminación por razón de sexo, y que en este ámbito no hay matices".

Como apostilla la edil socialista "esta es la mejor herramienta para luchar contra la violencia de género y conseguir erradicar esta lacra de la sociedad". Los talleres se imparten a petición de los centros y, según las circunstancias, pueden impartirse en formato online.

El objetivo general de estos talleres es prevenir la discriminación y la violencia por razón de género, transmitiendo a la población escolar valores y principios relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato, la tolerancia, el respeto, En definitiva, se trata de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las personas y su propia dignidad, consiguiendo una mayor igualdad real y efectiva, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía en la vida democrática.

Estos objetivos están "en consonancia con los previstos en los vigentes Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades y lucha contra la Violencia de Género".

La impartición de estos talleres durante el año 2021 ha estado financiada con cargo a la subvención que, a través de la Junta de Castilla y León, ha recibido el Ayuntamiento de Valladolid, procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta subvención asciende a 48.000 euros, que han permitido al Ayuntamiento de Valladolid realizar otras actuaciones en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

Así, con cargo a esta aportación, con cargo a la subvención el Ayuntamiento de Valladolid ha contratado a tres personas que han desarrollado sus funciones en el Centro Municipal de la Igualdad durante el último trimestre de 2021.

También se han realizado seis representaciones del Teatro foro 'Déjate llevar', sobre prevención de la violencia de género en la adolescencia, a cargo del Grupo 'La Candela Teatro y Comunidad'. Es un teatro participativo dirigido al público joven y adolescente en el que el público se intercambia por los personajes para experimentar alternativas y posibles soluciones al machismo y la violencia de género.

Asistieron un total de 505 alumnos y alumnas de seis centros de

educación secundaria de la ciudad, tanto públicos como concertados.

Asimismo se han realizado otros talleres, impartidos en el Centro Municipal de la Igualdad, como el taller "Tomo las riendas de mi vida", para promover la autoconfianza y automotivación, cuyos contenidos se basan en la perspectiva de género y la inteligencia emocional; el Taller 'Lenguaje inclusivo: Lo que no se nombra no existe', para sensibilizar sobre la importancia y necesidad de hacer un uso no sexista del lenguaje; los Talleres "Lecturas compartidas" que pretenden que se desarrolle una mirada al mundo diversa e inclusiva, animando a la conversación y la reflexión sobre la representación de la mujer en las expresiones culturales la diversidad familiar y la inclusión y la convivencia con personas con puntos de vista distintos a las propios; y el Taller 'Voces Creativas, Voces en Igualdad'.