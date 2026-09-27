Más de 4.000 corredores participan en la XXXVII Media Maratón Ciudad de Valladolid que ganan Hamza Sahli y Gema Martin

Más de 4.000 corredores participan en la XXXVII Media Maratón Ciudad de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 corredores han participado este domingo, 27 de septiembre, en la XXXVII Media Maratón Ciudad de Valladolid en la que se han proclamado vencedores Hamza Sahli y Gema Martin Borgas, respectivamente en la categoría masculina y femenina.

En la edición, récord en número de participantes, 3.200 han optado por tomar el camino largo, el de 21 kilómetros a una sola vuelta que recorría los enclaves más representativos de la ciudad, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Hitos históricos y culturales por los que han pasado a la velocidad del sonido los vencedores y en los que, en el caso del marroquí Hamza Sahli, se ha impuesto con un tiempo de 1:08:32, con una media de unos 3:15 por kilómetro, apenas un segundo por delante del segundo clasificado, Vicente Viciosa Villa --ganador de la media maratón el año pasado--, que ha parado el crono en 1:08:33.

De este forma, los últimos kilómetros antes de llegar a la meta han sido un mano a mano con Viciosa y la victoria no se decidido hasta los metros finales, tal y como reconoce el propio ganador, que no vio clara la victoria hasta los últimos compases.

En el caso de la categoría femenina, Gema Martín Borgas ha completado los 21 kilómetros en 1:17:47, a un ritmo medio cercano a los 3:41 por kilómetro, que ha supuesto un tiempo muy regular.

Así, el podio masculino de la media maratón lo ha encabezado Hamza Sahli, seguido de Vicente Viciosa y ha completado el cajón en tercera posición David García, mientras en la categoría femenina, el triunfo ha sido para Gema Martín t Paula García ha sido la segunda clasificada, seguida de Cristina Giurcanu, que ha cerrado el podio en tercer lugar.

Tras ellos, han cruzado la meta de Colón todos los participantes locales y visitantes que decidieron proponerse este reto de 21 kilómetros y, el mimo final, lo han tenido también los que quisieron retarse en los 5,5 kilómetros de trazado de la Milla, donde Oscar Becerril y Noelia Miguel han sido los más rápidos.

Todos ellos han teñido de color las calles vallisoletana en una Media Maratón Ciudad de Valladolid que apuesta con la integración con una modalidad para personas con discapacidad.

EXPERIENCIA

"No tenía claro que fuera a ganar y en los últimos metros he visto que era posible", ha confesado Hamza Sahli, vencedor en la categoría senior masculina, quien ha elogiado tanto el nivel de la prueba como el ambiente en las calles.

Aunque ha señalado que el clima ha supuesto un cambio para él, ha subrayado que "entraba dentro de su preparación" y, a pesar de que participaba por primera vez en esta carrera, ha explicado que ya había competido en España, pero que esta ha sido su primera prueba del año en el país. Asimismo, ha señalado que en el tramo final su pensamiento estaba puesto en sus tres hijos, a quienes dedica el triunfo.

Por su parte, Gema Martin ha manifestado tras su triunfo que "el corazón siempre va a estar por encima de cualquier planificación" y ha reconocido que esta carrera era "muy importante" para ella porque marca "el fin y el inicio de una etapa un poco rara".

De esta forma, la atleta ha confesado que tenía muchas ganas de competir en Valladolid, una ciudad que siente como su "segunda casa" y en la que quería "darlo todo".

Por su parte, el presidente de Atletas Populares Valladolid, José María de Vega, ha asegurado que la carrera "ha salido según lo previsto" y ha destacado el buen funcionamiento de la entrega de dorsales, que se ha desarrollado de forma "perfecta" durante los dos últimos días.

De Vega ha subrayado, igualmente, la novedad de este año, una feria del corredor "que no se había montado nunca", con un espacio ampliado, zonas de photocall y un ropero de mayor tamaño. Pese a las colas, ha puesto en valor que "ha habido mucha fluidez" y "no se han creado atascos".

Asimismo, este domingo quedaban por repartir 500 dorsales, cuya entrega también se ha completado sin incidencias y, en cuanto a la participación, el presidente del club ha confirmado que esta edición ha batido récord y pasado de los 2.500 inscritos del año pasado a 3.200, unas plazas que se agotaron en junio, mientras que la Legua ha crecido de 700 a 850 corredores y colgó el cartel de completo más de un mes antes de la prueba.