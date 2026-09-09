Más de 405.000 alumnos regresan a las aulas en CyL con "la mayor plantilla de docentes de la historia"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 405.000 alumnos regresan estos días de forma escalonada a las aulas de la Comunidad en un curso que comienza con" la mayor plantilla docente de la historia" y con nuevos recursos destinados a reforzar la atención educativa y facilitar la conciliación de las familias.

El nuevo curso cuenta con 37.074 docentes, 551 más que el anterior, de los que 29.318 desarrollan su labor en centros públicos y 7.756 en la enseñanza concertada. El grueso del incremento se concentra en la red pública, que suma 498 profesores.

Además, el sistema cuenta con 1.094 profesionales destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y 538 técnicos de Educación Infantil.

El transporte escolar también ha comenzado a funcionar con normalidad y no se ha recibido comunicación de ninguna incidencia relacionada con este servicio. A este servicio de transporte, la Junta destina 55 millones de euros, con 2.136 rutas y 37.000 estudiantes.

Estos servicios complementarios constituyen uno de los instrumentos de la Consejería para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con independencia de su lugar de residencia, especialmente en el medio rural.

El programa Continuadores es un servicio gratuito y voluntario de atención y cuidado del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de los centros públicos una vez finalizado el horario lectivo reducido durante el mes de septiembre.

Se suma al comedor escolar como alternativa para las familias en aquellos centros en los que este servicio se presta durante el resto del curso.

La escolarización gratuita de 0 a 3 años alcanza ya a cerca de 23.700 alumnos, mientras que la Formación Profesional supera los 51.000 estudiantes, y junto al crecimiento de estas enseñanzas, la Consejería continúa reforzando las competencias básicas del alumnado, especialmente en Lectura y Matemáticas, las enseñanzas STEM, la atención a la diversidad y las políticas de bienestar y convivencia en los centros.

La Consejería de Educación mantendrá durante estas primeras jornadas un seguimiento permanente de la situación en las nueve provincias para atender las necesidades que puedan surgir y garantizar el normal desarrollo de la actividad educativa.