Más de un centenar de mutualistas exigen en Valladolid que se mantenga Muface: "otra fórmula es inviable"

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de mutualista se han concentrado en Valladolid para que el Gobierno y las aseguradoras lleguen a un "acuerdo" para mantener la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ante la situación de "indefensión" en la que se encontraría "más de millón y medio de personas", al tiempo que advierten de que otra "fórmula" de asistencia sanitaria para este colectivo "ahora mismo es inviable".

La protesta, que se realiza en todas las provincias del país, ha sido convocada por los sindicatos ANPE, UGT,USO, Adide, USIE, UFP, Acaip y SIAT y en Valladolid ha tenido lugar en la sede de Muface en la capital ubicada en el Paseo del Hospital Militar.

En este sentido, desde el vicepresidente provincial de ANPE, José Luis Pérez, ha trasladado la situación de "indefensión e incertidumbre" de los mutualistas por lo que ha instado a Gobierno y aseguradoras a que se sienten "verdaderamente a negociar" y que lleguen "a un acuerdo" para que puedan "garantizar la salud" del colectivo.

Desde UGT, el secretario general de Servicios Públicos, Javier Garrido, ha pedido "capacidad" a las dos partes para que se mantengan las prestaciones que tenían acordadas previamente.

Por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Alejandro Correa, ha advertido de que "ahora mismo es inviable otra fórmula que no sea Muface". "Ambas partes tienen que tener en cuenta que ahora mismo todos no podemos incorporarnos a Seguridad Social tal y como está de colapsada la Seguridad Social. Es inviable buscar otra fórmula", ha zanjado.

Por último, el representante de Acaip, Juan José Rolanía ha señalado que con este tipo de concentraciones los mutualistas ponen su "grano de arena para presionar en busca de una solución", al tiempo que asegura que las movilizaciones se seguirán produciendo hasta que no llegue el acuerdo.

Los sindicatos convocantes recuerdan que, con datos de 2024, los más de 1,5 millones de trabajadores públicos asistidos por Muface eligen en un 72 por ciento de ocasiones la asistencia sanitaria privada --34 por ciento Adeslas, 25 Asisa y 13 DKV-- y en un 28 por ciento la sanidad pública.

Esta situación se produce después de que las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentarán a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12 por ciento que desde las aseguradoras consideraron "insuficiente".