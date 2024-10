Más de un millar de estudiantes sale a la calle en CyL para denunciar improvisación en la PAU

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 25 por ciento

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se ha echado a la calle esta mañana en las distintas capitales de Castilla y León, además de Benavente y Ponferrada, para protestar por la, a su juicio, "improvisación" que están padeciendo respecto de la configuración del nuevo modelo de acceso a la universidad.

En valladolid capital, la concentración estudiantil, en el marco de la huelga convocada en toda España, alumnos que han decidido secundarla han elegido la placita situada ante el Monasterio del Prado, sede de la consejería del ramo, para testimoniar su hartazgo e indignación al haber transcurrido buena parte de esta primera evaluación del curso sin saber aún el tipo de prueba al que habrán de enfrentarse una vez finalizado 2º de Bachillerato en el caso de que quieran dar el salto a estudios universitarios.

Con gritos de "sin improvisación no hay preparación" y portando carteles con lemas del tipo 'Vamos a ciegas', 'Queremos y necesitamos respuestas' o 'Nuestro futuro en manos de un modelo no creado', los concentrados, hasta un número no inferior a varios centenares, han testimoniado su malestar por esa indefinición aún de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la que en el caso de Castilla y León no han conocido unas primeras directrices hasta el pasado miércoles.

"En Galicia han salido ya modelos cero de la prueba y aquí en Castilla y León unas directrices que no nos dicen nada", se ha quejado Daniel de las Eras Buenaposada, alumno de 2º de Bachillerato del IES Emilio Ferrari, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, apunta que la actual situación de incertidumbre les afecta "muy mucho" no solo a los alumnos sino también a los propios profesores, pues aún desconocen qué materia impartirles y cómo hacerlo.

"No puede ser que estemos a punto de concluir la primera evaluación y no se sepa nada aún, y esto afecta a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas", ha censurado De las Eras, que ha exigido una "educación correcta que funcione a su tiempo y que no suponga tener que estar al final, de prisa y corriendo, cambiando el temario o suprimiendo materias" que han tenido que estudiar a lo largo del curso.

NERVIOS DE ALUMNOS Y PROFESORADO

De hecho, tal y como ha reiterado, en septiembre los alumnos tenían ya que disponer de toda la información sobre la futura PAU y haber empezado ya con los nuevos modelos de exámenes para que el personal docente les indique cómo hacerlos. "Los profesores están nerviosos y nosotros también porque todavía no sabemos nada", ha criticado este alumno del IES Emilio Ferrari que por tal motivo exige la celebración de "reuniones de armonización" para determinar con detalle tanto el temario como las normas para la corrección de la prueba.

Otra de las participantes en esta concentración, Marly Delgado, ha trasladado el "malestar, estrés y malhumor" que siente a diario por esa indefinición de una prueba que, como así ha advertido, pone en serio peligro su futuro y genera igualmente un profundo desasosiego a los profesores. "Vamos a ciegas, cuando lo que demandamos es saber qué hacer ante ese modelo de examen que afecta a nuestro futuro, ese futuro estable que queremos", ha sentenciado la estudiante.

La movilización estudiantil ante las puertas de la Consejería de Educación en Valladolid se ha realizado sin incidentes, en el marco de una huelga que en el caso de Castilla y León la consejera del ramo, Rocío Lucas, ha tenido un seguimiento de un 25 por ciento.

En León capital, otros cerca de doscientos estudiantes se han concentrado ante la Dirección Provincial de Educación, donde la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Paula de la Puente, ha denunciado que se encuentran preparando la PAU "con modelos antiguos que nada tienen que ver con el examen que se va a realizar", de ahí que pidan que se aclaren los contenidos, los criterios de calificación y las fechas de la misma para terminar con la incertidumbre que aseguran estar "sufriendo".

AMENAZA DE HUELGA INDEFINIDA

Además, han solicitado apoyo a las Asociaciones de Padres y al profesorado en general y han advertido de que si la situación no se aclara, convocarán una huelga indefinida cada viernes, a partir de la semana que viene, ya que defienden no poder permitirse perder más clase. En Burgos, un grupo de 150 estudiantes se ha manifestado frente a la sede de la Dirección Provincial de Educación. Argumentan como base de la protesta "la falta de información acerca de la nueva prueba de acceso a la universidad".

Lo han hecho con lemas del tipo 'Cómo aprobar si no sé qué estudiar', 'Unos enunciados vacíos, no nos callarán', o 'Nuestros derechos no se negocian, se respetan'.

La concentración ha sido secundada por alumnos que este curso deberá de realizar las pruebas de acceso y que se encuentran en una situación de "desconocimiento total" acerca de que contenidos van a tener que estudiar de cara a la prueba.

En Zamora, alrededor de un centenar de estudiantes se ha desplazado a las puertas de la Dirección Provincial de Educación para hacer visible su descontento con lo que viene sucediendo con la nueva PAU.

Con proclamas como 'Queremos estudiar, no adivinar' o 'Ansiedad al 100%, información sobre la PAU al 0%', el Sindicato de Estudiantes reitera que ya están perdiendo la paciencia. Los manifestantes han pedido a la Consejería de Educación que publique ya un modelo de examen "después de un mes de silencio, incertidumbre, estrés y ansiedad ante la prueba que determina el acceso a la universidad".

En Segovia, la manifestación de estudiantes ante la puerta de la Delegación Provincial de Educación ha convocado a casi cincuenta alumnos. Su portavoz ha leído un comunicado en el que se refleja que "los estudiantes de Segovia apoyan la huelega de huelga nacional, convocada por el Sindicato de Estudiantes, para exigir un modelo de examen de la PAU y para condenar las cargas policiales que sufrieron los y las estudiantes la pasada semana en Murcia".

En el comunicado han criticado el modelo de borrador de examen "publicado por la Junta este mismo miércoles" al considearlo "insuficiente por ser poco preciso y muy ambiguo". Según los manifestantes, la publicación apresurada tiene la intención de "desmovilizar a los y las estudiantes ante la jornada de protesta de este viernes".

Más de cincuenta estudiantes se han dado cita en Palencia frente a la Dirección de Educación para denunciar que la información ha sido "escasa" y que las instituciones pertinentes han tardado en darla.

En concreto han mostrado su malestar por la introducción del comentario de texto en la asignatura de Geografía e historia. "Nos están pidiendo y exigiendo más que los conocimientos que hemos dado", ha aseverado una de las portavoces de los estudiantes, Laura Pajares.

Idéntico número de estudiantes, otro medio centenar, ha protagonizado la movilización en Salamanca ante el edificio de la Junta de Castilla y León en la capital charra para demandar la publicación del modelo de examen de las pruebas que determinan el acceso a la Universidad.

Según datos ofrecidos por la Dirección Provincial de Educación a Europa Press, la incidencia de la huelga de estudiantes en Salamanca ha sido del 28,94 por ciento, cuatro puntos más alta que la de la media de Castilla y León, que ha sido del 24,98 por ciento.