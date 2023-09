Mazarías tilda de "reformulación" el no desarrollo del sector de Las Lastras de Segovia

El alcalde Mazarías, con el concejal de Obras, José Horcajo (izda), la concejal de Turismo, May Escobar, y el concejal de Urbanismo, González-Salamanca

El alcalde Mazarías, con el concejal de Obras, José Horcajo (izda), la concejal de Turismo, May Escobar, y el concejal de Urbanismo, González-Salamanca - EUROPA PRESS

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha definido como una "reformulación del proyecto" la noticia de no desarrollar el sector Las Lastras, con la construcción de 400 viviendas de carácter social, como había diseñado el antiguo equipo de gobierno municipal.

Ante las críticas de los partidos de la oposición municipal, que han censurado la desaparición de viviendas sociales en Segovia, Mazarías ha negado que no se contemple ninguna construcción de vivienda social en la ciudad, pero ha afirmado que "no se construirán ni 700 ni 500 viviendas en Las Lastras, porque ese modelo urbanístico, del 2012, no responde a las necesidades y tendencias de sostenibilidad de las ciudades modernas".

Para el alcalde popular, el proyecto inicial, con más de diez años de antigüedad, "no cumple los criterios de sostenibilidad y medio ambientales que ciudades del tamaño y la entidad de Segovia están desarrollando en todo el mundo".

SECTORES EN SEGOVIA

Mazarías ha expuesto el cambio de proyecto apoyado por su concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, que ha comentado que están

definiendo otros dos sectores en la ciudad "en los que puede edificarse con el modelo que intuimos que demandan los segovianos: vivienda unifamiliar, con un pequeño jardín, accesible a todos los servicios básicos del día a día".

González-Salamanca ha indicado que su concejalía ya está trabajando en el estudio de estos sectores de la ciudad y que, en apenas unos días, tiene programadas distintas reuniones en las que avanzar para definir dónde y cuántas viviendas pueden desarrollarse.

Mazarías, por su parte, ha comentado que el cambio de proyecto de Las Lastras, que se convierte de una zona de viviendas en una zona verde, "completa el cinturón verde del que adolece Segovia, que vemos necesario para la ciudad".

Sobre las críticas a su comentario de que el proyecto de viviendas en Las Lastras tenía afección a las vistas y paisaje de la ciudad, Mazarías ha recordado que el proyecto de 2012, presentado por el equipo municipal socialista de entonces, "ya tenía ese problema de las vistas panorámicas, y así se reflejaba en la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Pero esta evaluación de impacto expiró a los cinco años de su publicación, sin que el equipo de gobierno de entonces hubiera hecho nada para resolverlo".

El alcalde ha añadido que, precisamente en estas fechas está a punto de firmarse el acuerdo de desarrollo de 100 viviendas sociales para jóvenes, donde la mitad de la financiación responden a fondos europeos, pero el resto lo asume la Junta de Castilla y León.

José Mazarías ha asegurado que "de ninguna manera nos despreocupamos del problema de vivienda en Segovia, pero sí que hemos reformulado el proyecto de Las Lastras, para llevarlo a otros sectores donde no habrá tantos problemas urbanísticos para llevarlo a cabo".

Estas declaraciones se han producido tras la Junta de Gobierno municipal, en la que se han firmado varios acuerdos del orden del día de carácter ordinario.