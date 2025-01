El miedo protagoniza la 8 edición del Foro de la Cultura de Valladolid en su edición "más internacional"

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El miedo protagonizará el VIII Foro de la Cultura de Valladolid, que se celebrará del 20 al 23 de febrero, en su edición "más internacional" y que contará con más de 40 ponentes entre los que se encuentran los filósofos Lea Ypi, Fabienne Brugère y Wolfram Eilenberger, el historiador Robert Peckham, el cineasta Alejandro Amenábar y la astronauta Sara García Alonso.

Así lo ha señalado el director del foro que en esta ocasión llevará el título '¿Quién dijo miedo?', Óscar Blanco, acompañado por la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal; la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y el colaborador en el diseño de la programación del VIII Foro de la Cultura y autor de su cartel, Joaquín Reyes.

En este sentido, el director ha explicado que el miedo es un tema "muy complicado" a la hora de hablar de él y, por ello, ha afirmado que lo que pretende este evento es ser un espacio "para compartir ideas de diferentes ideologías con personas de todo tipo y reflexionar sobre ideas en las que se puede o no estar de acuerdo".

Con este fin, Óscar Blanco ha sostenido que va a haber una "enorme" presencia de filósofos porque, a su juicio, "la filosofía debe ocupar un papel fundamental en la sociedad de la actualidad". Además, en el foro se van a tratar diferentes temas como la tecnología, la historia del miedo, temas antropológicos, gente amenazada, cómo se usa el poder, la muerte y la libertad de expresión.

De este modo, el director del foto ha aseverado que va a haber mesas "muy especiales" como puede ser en la que participa la abogada y activista musulmana Seyran Ates, quien acudirá con "increíbles medidas de seguridad" al estar amenazada de muerte; la del escritor Martín Caparrós, el que ha publicado el libro de memorias 'Antes que nada', con el que ha afrontado el diagnóstico de ELA que padece; y por último en la que participa la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramíres, donde se tratarán las cuestiones éticas relacionadas con la creación de obras audiovisuales basadas en crímenes reales.

Asimismo, también ha destacado la mesa "de tres representantes vallisoletanos" como son el actor, director y productor Fernando Cayo, la actriz Sara Rivero y el músico Fito Robles (Siloé), una exposición que le hace "especial ilusión" porque "nunca lo habían hecho". "Este tipo de encuentros para nosotros es un lujo porque que son muy difíciles de encontrar", ha concluido Óscar Blanco.

Por su parte, la concejala ha aseverado que el miedo es una emoción "natural" de los seres humanos que hace sentir "presión y ansiedad ante un peligro real o imaginario", a lo que ha añadido que "cada uno tiene sus miedos".

Además, Carvajal ha continuado que este foro lo conforma "cultura en mayúsculas" debido a que esta "no solamente es entretenimiento, sino que también es conocimiento".

En esta línea, Mar Sancho ha asegurado que este evento "no solo es creciente en cantidad con más espacios, países y ponentes, sino también de calidad porque los nombres de los carteles serán envidiados por el entorno cultural de España".

"Vamos a presumir y vamos a estar orgullosos de este Foro de la Cultura que va a suceder en Valladolid", ha sentenciado la viceconsejera de Acción Cultural, y ha concluido que el miedo "no siempre tiene una connotación negativa", ya que este año el evento tiene "una programación de miedo".

A su vez, Joaquín Reyes ha indicado que el miedo es un tema "muy interesante" porque "todo el mundo reconoce este sentimiento" que se puede manifestar "de muchos tipos y por muchas causas" como pueden ser los miedos "imaginarios o irreales". "Este es un tema apasionante verdad porque nadie está nadie está a salvo del miedo", ha asegurado.

Así, ha añadido que en esta edición hay "variedad y calidad" ya que hay gente que "sin duda va a hablar del miedo desde primera persona", por lo que ha resuelto que "no hay mesa que no le guste" por lo que, si no fuese colaborador, "acudiría como espectador".

Las entradas para asistir a las diferentes sesiones programadas en el Teatro Calderón pueden retirarse, de forma gratuita, en las taquillas del propio espacio escénico a partir de este miércoles, 15 de enero, además, de en la web tcalderon.com, en este caso con 1,20 euros de gastos de gestión.

PROGRAMACIÓN

El primer día, el jueves 20 de febrero, abrirá la programación la conversación 'A gritos' con el líder del proyecto musical Depresión Sonora, Marcos Crespo, y Joaquín Reyes. Posteriormente tendrá lugar la conversación de los tres vallisoletanos Fernando Cayo, Sara Rivero Fito Robles, donde se tratará el pánico a escena.

El viernes 20 comenzará con la mesa titulada 'Desde que el miedo es miedo', seguida por los encuentros 'Libres frente a la amenaza'; 'A nuestra imagen y semejanza. Un viaje al cerebro de la máquina'; 'Rebeldías y rebeliones' y concluirá con 'Temo, luego existo'.

Asimismo, el sábado 21 arrancará con una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo del director del área de Discovery de Telefónica Innovación Digital, Antonio Guzmán, al que continuarán la mesa 'Informa, que algo queda'; 'True crime: ¿Dónde está el límite?'; '¿Quién dijo miedo?' y, por último, 'El temor y la vida'.

La última jornada se iniciará con un mano a mano dialéctico entre el escritor y columnista Juan Soto Ivars y el humorista Joaquín Reyes en 'Sujétame el cubata', y cerrará el foro la mesa sobre cine 'Monstruos', donde tratará a este tipo de personajes no solo en películas de terror.