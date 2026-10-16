Miriam Andrés acusa a la dirección del PSOE de "pasarse la voz de la militancia por el forro" por listas del 29N

Archivo - La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, durante el ágora 'Igualdad para transformar Castilla y León: un compromiso feminista por la cohesión social y territorial' - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, ha acusado a la dirección nacional del partido de "pasarse la voz de la militancia por el forro" después de la que Comisión Federal de listas haya enmendado la propuesta acordada ayer por el partido en Castilla y León al sacar del Senado a Luis Tudanca, exsecretario autonómico, e imponer a Mariluz Martínez Seijo al Congreso.

Andrés ha reivindicado la participación de la militancia socialista en las decisiones del partido al asegurar que Palencia "ha debatido y ha participado hasta la extenuación".

"¡Viva la democracia interna!", ha ironizado la socialista a través de un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, que ha acompañado de un vídeo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la grabación, fechada el 30 de septiembre de 2016, Sánchez defiende que el partido debe debatir y votar sus decisiones y que, una vez adoptadas, la organización debe actuar de forma unitaria.

"Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote y una vez votado toda la organización vaya a una detrás de esa decisión", afirmó el líder socialista en dichas declaraciones.