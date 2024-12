Moreno (PSOE) pide a Óscar Puente que cumpla con sus "muchos" cargos orgánicos y "no hurte la voz a los militantes"

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Diego Moreno ha pedido este martes al ministro de Transportes y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, que se dedique a cumplir con sus "muchos" cargos orgánicos y que "no hurte la voz a los militantes".

Al ser preguntado, Moreno ha salido al paso de las declaraciones conocidas este lunes en las que Puente consideró necesario abrir una nueva etapa en el PSOE de Castilla y León ante el Congreso que se celebra el 22 y 23 de febrero y recordó al actual secretario autonómico, Luis Tudanca, que "todo tiene un principio y un final".

El representante autonómico por la provincia de León ha defendido que el político vallisoletano "tiene muchas responsabilidades", y ha cuestionado "si los militantes deberían tener tantos cargos orgánicos". También le ha instado a que se emplee en "cumplir bien" con los mismos "por el bien del Partido Socialista".

El procurador ha lamentado que el ministro "esté más en el partido de hace 25 años que en el actual", ya que según su argumentación, en el PSOE "las decisiones sobre el liderazgo las toman los militantes con unas primarias".

En esta línea, ha pedido "respeto" para el proceso autonómico, en un momento en el que aún se desconoce qué candidatos se postularán para ostentar el cargo de secretario general del PSOE en Castilla y León.

Asimismo, ha recordado que los militantes son "mayores de edad" que "saben lo que tienen que hacer" y ha insistido en reclamar a Puente que no trate de influir "de manera artera" ya que se sabrá si se ha tomado la decisión correcta "cuando toque".

DEFENSA DE LUIS TUDANCA

Acerca de la labor de Tudanca al frente del partido en la Comunidad, Moreno ha defendido el "trabajo notable" del socialista que han puesto "a las claras" la posición y "las políticas de escaparate" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

También ha cargado contra el líder del Ejecutivo autonómico a quien ha acusado de dedicarse "más" a pensar en "su momento electoral", sobre el que ha apuntado que "será en los próximos meses", entre otros motivos, por "la falta de interés en la aprobación de los Presupuestos".

"Luis Tudanca ha liderado el descubrir que Mañeuco no tenía ninguna intención de presentar el proyecto presupuestario y mucho menos de dialogar y llegar a acuerdos con ningún grupo político. Y a las pruebas me remito porque el diálogo se ha interrumpido y ya no tenemos más noticias", ha defendido.

El parlamentario socialista ha subrayado que el actual secretario autonómico es una persona que "se ha preocupado y se ha ocupado" de los problemas de los leoneses y ha puesto como ejemplo la iniciativa que se debatirá este miércoles sobre el dialecto leonés o la aprobada hace un mes sobre la necesidad de un plan estratégico en la provincia, que "llevan el sello de Luis Tudanca".