Nace el Premio de Narrativa 'Elena Santiago' para respaldar a nuevos creadores literarios en León

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez (izquierda), en la presentación del I Premio de Narrativa 'Elena Santiago', acompañado por el hijo de la autora, Pablo García (centro). - ILC

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha publicado las bases del I Premio de Narrativa 'Elena Santiago', una iniciativa que responde a la necesidad de impulsar y respaldar nuevos valores literarios en una tierra "tan proclive" a la creación narrativa.

Según ha explicado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, la finalidad de la convocatoria es fomentar la creación literaria en León, así como impulsar a los autores que hasta el momento aún no han visto publicada ninguna de sus creaciones. El certamen se centra en el ámbito de la narrativa y su creación surgió durante el primer encuentro de clubes de lectura de la provincia de León, celebrado en la localidad de Gordoncillo el año pasado y organizado por el Instituto Leones de Cultura (ILC).

En el transcurso de ese evento el ILC comprobó la estrecha relación que muchas personas del medio rural leonés tienen con la literatura, como lectoras y como autoras, muchas de las cuales escriben de forma habitual, aunque por diversas razones todavía no han llegado a ver publicadas sus obras. Así nació la idea de sacar adelante el Premio, que busca apoyar y respaldar a nuevos valores literarios existentes en la tierra leonesa, independientemente de la edad o formación de los creadores.

Emilio Martínez ha explicado que el ILC persigue, además, con este nuevo certamen de narrativa, poner en valor la figura de Elena Santiago, una autora "enormemente vinculada" al territorio leonés, con el fin de que perdure su legado creativo y vital.

El diputado ha destacado que Elena Santiago tuvo una producción literaria "variada y fascinante" y recibió algunos de los más destacados reconocimientos de su tiempo, además de mantener con sus lectores una relación "intensa y entrañable".

2.000 EUROS Y PUBLICACIÓN DE LA OBRA

Al I Premio de Narrativa Elena Santiago podrán concurrir autores que presenten sus obras en español, procedentes o residentes en León. Cuenta con una dotación económica de 2.000 euros y el ILC publicará la obra del ganador. Los interesados pueden consultar las bases íntegras, así como descargar los anexos de solicitud y declaración responsable a través de la página web del ILC, en el apartado de convocatorias.

Por su parte, el hijo de Elena Santiago, Pablo García, ha dedicado palabras de agradecimiento al ILC y la Diputación de León por "seguir creyendo" en Elena Santiago, así como por interesarse y traer de nuevo o rescatar del olvido a la autora.

"Es bonito y bueno, porque como mucha gente sabe, Elena Santiago lo primero era una gran persona, humana, cercana, siempre era y estaba con todo el mundo. Nunca le llamaron la atención los premios, ni el deslumbre, ni nada parecido y se llevaba bien con todo el mundo", ha subrayado.

LITERATURA "CON MAYÚSCULAS"

Del mismo modo, ha destacado que la creadora era "extraordinaria" como madre y amiga, además de una excelente escritora de literatura "con mayúsculas". "Elena es una escritora de verdad, de interior, de emociones y desde ahí sacaba su literatura intimista y una prosa poética reconocida que a mí me parece, y a mucha gente, extraordinaria", ha apostillado.

En este contexto, se ha referido a escritores de la talla de Miguel Delibes, Jorge Guillén o Francisco Umbral, que la han nombrado, eran sus amigos y admiraban su escritura. "Que vuelva a Elena Santiago creo que es bueno y lo agradezco mucho (...) Gracias de todo corazón", ha añadido.

Además, ha señalado que a su madre "le encantaría" ver que nace un premio en su honor dedicado a autores noveles y ha recordado que ella participó en numerosos certámenes al principio de su carrera porque era la manera de darse a conocer. "Parece anecdótico, pero es real que todos los premios a los que se presentó, los ganó", ha rememorado.

Finalmente, Pablo García ha reiterado su agradecimiento por la convocatoria del Premio Elena Santiago y ha confiado en que del certamen salgan buenos escritores a los que se les ofrezca una oportunidad.