La naturaleza cobra vida para reflexionar sobre la modernidad y sus traumas en 'Harvest'

La cineasta griega Athina Rachel Tsangari hace uso de imágenes sensuales, casi pictóricas, para dotar de vida a la naturaleza y reflexionar sobre la modernidad y sus traumas en la fábula poética 'Harvest', una suerte de cuento folclórico que discurre en una atmósfera de misterio constante para adaptar la obra homónima de Jim Crace y tiene lugar en un reino umbral en el que se trazan las primeras rupturas de la revolución industrial.

Con una duración de 133 minutos y protagonizado por Caleb Landry Jones ('Tres anuncios en las afueras') y Harry Melling ('Gambito de dama', 'Harry Potter'), el largometraje narra la historia de una comunidad rural aislada, de nombre y lugar indeterminados, cuyas vidas de sus habitantes empiezan a cambiar con la llegada inesperada de tres personajes extraños: un cartógrafo, un inmigrante y un banquero.

A través de un ritmo que se apoya en una coreografía primitiva, escenarios marcados por su carácter naturalista y bajo la atenta dirección de fotografía de Sean Price Williams (director de 'The Sweet East'), la cineasta griega construye una comunidad que verá cómo su forma de vida se verá abocada a la desaparición por la necesidad de adaptarse a los nuevos sistemas de producción para aumentar los beneficios y reducir la mano de obra.

Se trata de una cinta que ahonda en el momento en el que todo comenzó para la sociedad actual, heredera del siglo XXI y la historia universal de pérdida de tierras, según relata la propia directora en la información de prensa difundida a los medios. "Para mí, 'Harvest' es una película sobre el ajuste de cuentas", confiesa la cineasta, que bajo su sello ha producido películas para Yorgos Lanthimos ('La Favorita', 'Pobreas criaturas') y Georgis Grigorakis ('Digger').

La directora que debutó en el largometraje con 'The Slow Business of Going' (2000), seleccionada en el Festival de Salónica, y en 2010 su segundo film, 'Attenberg', que le dio la Copa Volpi a la mejor actriz en Venecia a Ariane Labed, también busca dar respuesta a través de esta cinta a preguntas como '¿Hacia dónde vamos?' y '¿Cómo podemos salvar nuestro suelo'.

Tsangari también ha sido la directora principal/productora ejecutiva de la serie de BBC2/HBO Max 'Trigonometry' (Berlinale Series, 2020). Bajo su sello, Haos Film, ha producido películas para Yorgos Lanthimos y Georgis Grigorakis, y fue coproductora y actriz en 'Antes del anochecer' (Richard Linklater, 2013) y ha impartido clases de Cinematografía en Harvard, la Universidad de Texas en Austin y Le Fresnoy en Francia, además de ser directora artística de los laboratorios de Guion y Dirección de Oxbelly.

Con 'Chevalier' (2015) ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Londres (BFI) y fue nominada como mejor peli*cula extranjera en los premios Independent Spirit. Ambos filmes fueron las candidaturas oficiales de Grecia a los Óscar.