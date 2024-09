La Noche Europea de los Investigadores en Valladolid ofrecerá un taller de fotografía para personas invidentes

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid celebrará el próximo viernes 27 de septiembre la Noche Europea de los Investigadores, con un programa que ofrecerá como novedad un taller de fotografía para personas invidentes, según ha informado este martes la directora de la entidad museistica, Inés Rodríguez, en la presentación de las actividades organizadas, que tiene como objetivo acercar la Ciencia y el trabajo de los investigadores al público general.

Bajo el nombre 'Desde otro enfoque', los asistentes con problemas de visión "aprenderán a hacer fotografías" en una actividad enmarcada en la Exposición 'Vida salvaje en imágenes. European Wildlife Photographer of the year 2024', que reúne las imágenes premiadas en la edición 2023 del prestigioso concurso de fotografía.

En ella, personas invidentes afiliadas a la Fundación ONCE participarán en un taller de fotografía asociada a la exposición y durante el mismo los participantes, dependiendo de su capacidad visual, podrán retratar siluetas de objetos o comprobar diferentes texturas incorporadas en algunas fotografías.

Con motivo de La Noche Europea de los Investigadores 2024, el Museo de la Ciencia organizará durante la jornada diferentes actividades de carácter gratuito, y que constarán de acciones con plazas limitadas, y otras de libre acceso.

ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS

La programación incluye un taller en el que los asistentes podrán aprender a hacer su propio planisferio, según ha informado la directora del Museo. Bajo el nombre 'Aprende a usar un planisferio y orientarte en el cielo nocturno', esta actividad se llevará a cabo en el Planetario, en dos pases, a las 17.00 y a las 18.30 horas, y estará dirigido a niños desde 6 años.

Así mismo, el taller 'Submabichos. La vida oculta del río', acercará a los participantes la calidad del agua a través de la observación e identificación de invertebrados acuáticos, y tendrá igualmente dos pases, a las 17.15 y 18.15 horas, respectivamente.

Por último, las actividades con plazas limitadas se cerrarán con el espectáculo 'Experimentos abracabrantes Tour' en el que Sergio Castro, 'profesor 10 de mates' ofrecerá actividades participativas.

Los interesados en participar en estas actividades podrán recoger las entradas en el Museo a partir de las 15.00 horas del jueves 26 de septiembre. Se repartirán exclusivamente a personas adultas, por orden de llegada y hasta completar aforo. Cada adulto podrá elegir dos actividades diferentes y solicitar un máximo de cuatro tickets para cada una de ellas.

ACCESO LIBRE

La programación de la Noche Europea de los Investigadores 2024 en Valladolid incluye la representación 'Desafío fractal', en la que los integrantes de la Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática, Socylem, invitan al público a participar en un reto cooperativo para crear estructuras fractales. La muestra se llevará a cabo en horario continuo, de 17.00 a 19.30 horas.

La Asociación Physics League montará una feria científica en la que los asistentes podrán participar en varios experimentos de física, también en horario continuo, de 17.00 a 19.30 horas.

Así mismo, profesores de la Universidad de Valladolid, junto con miembros de la Real Sociedad Española de Química, realizarán diferentes experimentos de Química en directo bajo el nombre 'CO2 por los Codos'.

La programación continúa con los estudiantes del IES Arroyo de la Encomienda, que darán a conocer su página web de divulgación científica y realizarán sencillos experimentos con los que los asistentes descubrirán su cuerpo.

Por último, la exposición 'Vida salvaje en imágenes. European Wildlife Photographer of the year 2024', muestra que reúne las imágenes premiadas en la edición 2023 del prestigioso concurso de fotografía 'European Wildlife Photographer of the Year', tendrá acceso libre hasta completar aforo, y se desarrollará de 17.00 a 19.30 horas.